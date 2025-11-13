Ayuso destroza al moroso inquiokupa Sánchez y lanza una oscura advertencia

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus ataques contra la Comunidad y la falta de Presupuestos Generales del Estado. En la sesión de este jueves, 13 de noviembre, en la Asamblea de Madrid, la popular respondió a las palabras del líder del PSOE pronunciadas el día anterior en el Congreso.

Detalla que la falta de cuentas públicas afecta a la economía del país, ya que complica la viabilidad y ejecución de proyectos, perjudica la imagen internacional y ahuyenta capital extranjero. Además, destaca que merma la credibilidad de los ciudadanos en el Estado.

“El Gobierno de Sánchez se ha convertido en un moroso y la Comunidad de Madrid en su cajero automático. Especialmente para los delirios independentistas que le amenazan cada día y que nuevamente vendrán con una nueva ofensiva y con una nueva negociación a punta de pistola para sangrarnos a todos los españoles. El presidente del Gobierno, que se ha convertido ahora sí en un inquiokupa con todas las de la ley, siga unos días más. ¿Por qué inquiokupa de la Moncloa? Porque llega al Gobierno y no tiene Congreso, no tiene Senado, no tiene Presupuestos; por lo tanto, no tiene contrato, no tiene palabra, ha dejado de pagar y decide que se queda igualmente, aunque cree ciudadanos vulnerables, es decir, los inquiokupados”.

La popular estima que mantenerse en el poder a toda costa es la “verdadera corrupción” y señala que el líder del PSOE está dispuesto a todo para que su entorno íntimo y político, una vez condenado, pueda ser amnistiado.

En este contexto, incide en la estrategia que emplean desde Moncloa y Ferraz: “El muro, el insulto y Franco”.

Ayuso también critica cómo desde el Gobierno de Sánchez se persigue a distintas empresas privadas como Ferrovial, Mercadona, Inditex y, más recientemente, Quirón, pese a que los ministros asisten a centros médicos atendidos por esa empresa y el Gobierno central contrata con ellos.

Pero también criticó cómo persiguen a figuras públicas que osan salirse de sus parámetros totalitarios o no siguen su línea de pensamiento, como los recientes ataques contra Rosalía, Carlos Sobera o Rafa Nadal.