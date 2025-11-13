Ayuso vacuna a los «caniches socialistas» de Sánchez por sus repetidos ataques contra el Grupo Quirón

«Le voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España que tiene que soportar las iras de este gobierno y de todos los caniches que tiene por debajo».

Esta frase, de Isabel Díaz Ayuso, provocó una tremenda polvareda en la sesión de control al Gobierno madrileño en la Asamblea autonómica.

La presidenta regional, harta de los ataques del PSOE al Grupo Quirón, no se cortó un pelo.

Lo más surrealista fue que el socialista Fernando Fernández Lara pidiera intervenir por parecerle una falta de respeto la alusión hecha por la inquilina de la Puerta del Sol.

Lo cierto es que el pleno ya lo inició de manera pendenciera la portavoz socialista Mar Espinar:

¿Cómo ha dormido, señora Ayuso? La señora Ayuso no permite a los centros públicos abrir el turno de tarde por falta de financiación, pero la señora Ayuso manda a los madrileños a las 5 de la mañana a hacerse una resonancia a un hospital privado. Parece una locura, pero no lo es. Es un negocio redondo, porque por cada prueba Quirón se lleva su parte. Infrafinanciar la sanidad pública para obligar a los madrileños a escoger la sanidad privada no es libre elección. Es un chantaje para que el principal cliente de su pareja siga haciendo caja. No están derivando pacientes, derivan clientes, señora Ayuso. Y además están tratando a los madrileños como si fueran tontos. 715 millones presupuestó y 1.611 millones se han llevado. Un 125% más de lo que presupuestó para la empresa que financió el ático donde vive la señora Ayuso. Y en los últimos días nos enteramos además que mandan falsos negativos por cáncer de colon a casi 600 madrileños. Ustedes lo llaman incidencia, nosotros lo llamamos por su nombre, negligencia. Pero claro, ustedes también llaman olvido que la consejera de Sanidad no publicara en el portal de transparencia los 17 años que trabajó para Quirón. Nosotros a eso también lo llamamos por su nombre. Ponen al zorro al cuidado de las gallinas, señora Ayuso. ¿Qué plan tiene para la sanidad además de seguir pagándose la vida padre a costa de ella? Son codiciosos, señora Ayuso. Nunca se sacian. Van a destrozar lo público. Van a destrozar la democracia porque solo quieren más y más. Ya ha llegado el momento, señora Ayuso, de que alguien le diga basta ya, se le acabó la fiesta.

La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, colosal:

He dormido bastante bien, la verdad, pero poco. Porque como delinquen de 5 en 5 casos por día, hay que terminar de prepararse los plenos de miércoles a jueves. La Comunidad de Madrid tiene la mejor sanidad pública de España. Y le reto a demostrar que esto es mentira. Si esto es basta ya, es una decisión de los ciudadanos. Yo creo que como ustedes ya son un proyecto autocrático que no respetan ni la separación de poderes, ni al poder de la prensa, y no respetan ni a los parlamentos, ni por supuesto son conscientes de las encuestas. Pues sigan por ahí, sigan. Si es que les va fenomenal y usted no será candidata en su vida, ni tampoco quien le escribe los papeles desde La Moncloa para crear operaciones de Estado. Sigan por ese camino. Mientras tanto, nosotros tenemos la mejor sanidad pública de España. Cuando ustedes han reducido la mitad del presupuesto para todas las comunidades autónomas, o cuando estaban muy ocupados en darles un contrato, a los turcos, a Erdogan, fíjense hasta dónde han llegado ustedes, de 3.000 millones de euros a dedazo. Mientras ustedes lo que hacen, precisamente, si hay algo privatizado de RTVE, con todas las productoras con las que se están lucrando para que luego aquellos activistas estén triplicando sus salarios, que sí, lo pagan todos los ciudadanos.

Detalló qué significa Quirón:

Pero le voy a tener que hablar del mejor grupo sanitario de España que tiene que soportar las iras de este gobierno y de todos los caniches que tiene por debajo. Porque se permiten insultar como en las dictaduras, a las empresas. Faltando el respeto a los pacientes y a los sanitarios. Por ejemplo, de la Fundación Jiménez Díaz, que es uno de los hospitales mejor valorados del mundo, del Rey Juan Carlos de Móstoles, del Infanta Elena de Valdemoro, o el Hospital de Villalba. Insultan a 45.000 trabajadores, médicos, enfermeros. Es un grupo sanitario, les informo, que no escuchan, que trabaja para todos los gobiernos. Empezando por el gobierno de Pedro Sánchez. De los 56 hospitales de Cataluña, le quiero recordar, donde ustedes gobiernan, que solo 8 los gestiona el Servicio Catalán de Salud. El resto son privados o son público-privados. Y de ellos está la Tecnón de Barcelona, que es del Grupo Quirón, o Quirón Salud Barcelona. Pero también la administración que gestiona Pedro Sánchez controta con Quirón. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transportes, para que luego su ministro con toda la cara. Los ministros socialistas entran por la puerta de atrás, sí, en su coche oficial, para ir a Quirón a tratarse. Que son unos caraduras. Y también Patrimonio, AENA, gobiernos gobernados, autonómicos, gobiernos autonómicos gobernados por el PSOE. Diputaciones provinciales gobernadas por el PSOE. Ayuntamientos socialistas gobernados por todos los que están aquí y callan mientras insultan a las empresas o por el País Vasco.

Y remachó a los socialistas:

Así que, tienen ustedes tanta caradura que lo único que hacen es insultar, nunca proponer, buscar culpables, nunca ayudar, abandonar a España, mientras levantan muros, insultan a empresas, a jueces, a fiscales. Son lo más autoritario que ha tenido España. En democracia. Así que le repito que no va a ser candidata. Y su jefe no va a ser candidato. Y me parece muy bien. Porque los madrileños no aprueban su locura.

Momento chanante

El momento surrealista se produjo cuando el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Fernando Fernández Lara, interrumpió la sesión plenaria esgrimiendo el artículo 114.3 del Reglamento para expresar su rechazo a la expresión «caniches» referida al Gobierno Sánchez.

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, recordó al parlamentario del PSOE que el 13 de noviembre se celebra el ‘Día de la Bondad’, lo que motivó las risas de la bancada del PP.

Las risotadas fueron mayores cuando el rector de la Cámara regional soltó esta frase: