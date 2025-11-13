Díaz-Pache se descojona del inoperante Pedro Sánchez: «No tiene presupuestos, sino ‘porsupuestos’»

Colosal.

El portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha retratado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su inoperancia, sus mentiras y su falta de capacidad para gobernar.

Incide en que, desde que el líder del PSOE avanza en su proyecto totalitario para permanecer hasta el infinito en La Moncloa, la gobernabilidad del país ha saltado por los aires.

«Pedro Sánchez decidió sobre los tres poderes del Estado y, desde entonces, desgobierna, legisla por decretos y promulga indultos, amnistías y dicta sentencias publicadas en El País. Sabemos que le encantaría ser jefe del Estado, pero todavía no va a ser posible, afortunadamente. Lo que de verdad le haría ilusión —por lo que dijo ayer— es ser canciller supremo del Senado galáctico, porque este planeta ya le queda pequeño para ese enorme ego que tiene».

Sin embargo, destaca que el pueblo no le quiere, situación que molesta al marido de Begoña.

Algo que también le amarga el día es que le recuerden que perdió las elecciones y que no tiene mayoría en el Parlamento, razón por la cual ha dicho que gobernaría con o sin el Poder Legislativo, lo que lo ha llevado a tener ‘Porsupuestos’ en lugar de Presupuestos.

«Le enfada que esos señores molestos no le den la razón, que no le aplaudan ni le permitan aprobar Presupuestos. A falta de Presupuestos, lo que tiene Pedro Sánchez son ‘porsupuestos’. ¿Puede gastar el doble de lo que gastaba el Gobierno de Mariano Rajoy? Por supuesto. ¿Puede aumentar en 10 000 millones el gasto militar sin contar con nadie? Por supuesto. ¿Puede establecer un gasto récord de 60 millones de euros en asesores y 80 millones para redes sociales? Por supuesto. ¿Puede negarse a pagar los 250 millones que debe al Consorcio Regional de Transportes? Por supuesto. ¿Puede reducir a la mitad el dinero que destina a sanidad? Por supuesto. Claro que sí, son sus ‘Porsupuestos’ Generales del Estado».

También respondió a la ‘menordoma’ sanchista, Mar Espinar, quien en su intervención intentó impulsar el relato oficial sobre el caso que señala al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos.