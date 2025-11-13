Jaime de los Santos (PP) aniquila a la ministra socialista de Igualdad tras la nueva pifia con las pulseras: «Son ustedes unos hampones»

Brutal.

Jaime de los Santos, diputado del PP, ya es un tradicional dolor de cabeza para Ana Redondo, ministra de Igualdad, máxime desde que vienen produciéndose fallas en el sistema de seguridad que debe proteger a las mujeres víctimas de violencia de género.

El parlamentario popular fue claro:

Presidenta reprobada, ministra, ¿cree que con usted las mujeres están más seguras?

Redondo trató de parapetarse con excusas baratas y con las que intentó meter en el ajo al político conservador:

Señor de los Santos, ¿de verdad le preocupan las víctimas? ¿De verdad le preocupan las mujeres que sufren violencia? Porque, mire, ayer yo le llamé por la tarde para darle todo tipo de información sobre el incidencia tecnológico del sistema Cometa. Quería ofrecerle la información pensando que usted podía estar preocupado por las víctimas. No me devolvió la llamada. Yo insistí, insistí y le envié un WhatsApp ofreciéndome para darle todo tipo de explicaciones con transparencia y con rigor. Usted tampoco me devolvió ese mensaje. Por lo tanto, según su reacción, yo desde luego colijo que a usted las víctimas, para lo único que le preocupan, para lo único, es para hacer oposición al gobierno. Para utilizarlas como ariete contra el gobierno. No le preocupan las víctimas, no le preocupan los derechos de las mujeres, no le preocupa su dolor y sufrimiento, pero a este gobierno sí y a este ministerio también. Son nuestra única prioridad.

Pero la estrategia no le sirvió:

Reprobada ministra, otro fallo imperdonable en su sistema de seguridad y mucha más desvergüenza. Es un Gobierno que solo manosea las mujeres, y no me refiero al señor Ábalos cuando hablo de manosear o no solo, me refiero a un Consejo de Ministros que utiliza a las mujeres con fines meramente electorales, de forma absolutamente imperdonable. Pero no solamente el Consejo de Ministros, también los puestos intermedios. Y ahora me estoy refiriendo, señora Redondo, ministra reprobada, al señor Paco Salazar, el que estaba llamado a sustituir al reo Santos Cerdán, íntimo amigo de Pedro Sánchez y que fue denunciado por quienes tenían la mala suerte de trabajar para él. ¿Y sabe por qué? Por acoso sexual. Y su compañera de filas, fíjese si les preocupa en su gobierno la violencia sexual de comilona con él. De partiendo de sus cosas, me refiero a doña Pilar Alegría, la candidata a presidir algún día, Dios mediante, la Comunidad Autónoma de Aragón. Pilar Alegría, la que se inventa magnicidios, la que esconde orgías y la que se divierte con machistas. También la que prohíbe a los suyos que aplaudan al señor Lambán.

Y sentenció a la titular de Igualdad: