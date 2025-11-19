Ester Muñoz desarma a Pedro Sánchez por ‘hacerse el moderno’ con Guns N’ Roses y lanza una advertencia que deja tiritando al PSOE

Los dejó tiritando.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado con un careto a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en el pleno de este miércoles, 19 de noviembre.

Muñoz echó en cara las últimas noticias sobre la “vida padre” de Santos Cerdán y cómo su mujer, Paqui, gastaba la tarjeta en El Corte Inglés como si no hubiese un mañana, todo a costa del erario público.

En este sentido, recordó que quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez se encuentra ahora en prisión por ser la clave de bóveda de la trama de organización criminal entre Ferraz y Moncloa.

“Me parece increíble que me dé usted clases de derecho; cuando lo dije, efectivamente estaba retenido, fue detenido después. ¿Sabe quién está encarcelado? Su número dos del Partido Socialista, señora vicepresidenta. Ese no está ni retenido ni detenido, está encarcelado”.

Reprochó la falta de explicaciones y responsabilidades por parte del presidente del Gobierno. Incidió en que, cuando estalló lo de Ábalos, lo sustituyó justamente por Cerdán, pero ahora dice que no sabe nada de los chanchullos de ambos. En cuanto a Leire, afirma que no la conoce, pero su gabinete se reunía con ella y fue colocada en empresas públicas.

Y así con todos los casos de corrupción que le salpican.

“Cuando le preguntamos si su suegro financió sus campañas políticas, no sabe nada. Cuando le preguntamos si su hermano vivía en Moncloa con él, no sabe nada. Ustedes intentan hacernos creer que Sánchez no sabe nada de su Gobierno, de lo que pasa en su partido y que no sabe nada de lo que pasa en su casa. Lo único que sabe el señor Sánchez es que en el año 87, cuando tenía 15 años, fue al mejor concierto de su vida, al concierto de Guns N’ Roses. Hombre, Guns N’ Roses no vino a España hasta el 93, si es que miente hasta cuando se hace el moderno. Es un farsante que, además de empobrecer a la gente e insultar su inteligencia, pretende que traguemos con su corrupción”.

Por último, lanzó un vaticinio que dejó pensativos a los socialistas por la paupérrima situación en la que se encuentran debido a la corrupción que les ha estallado en la cara.