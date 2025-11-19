Feijóo pasaporta a la pestilente cloaca socialista a Sánchez y saca las turbias saunas del padre de Begoña

Las nuevas revelaciones de la UCO iban a salir, sí o sí, en la sesión de control al Gobierno Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, fue el primero en sacudir de lo lindo en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno:

La pregunta es para todo el Gobierno, pero también para todos los socios del Gobierno. Pero quizás usted me lo pueda aclarar, señor Sánchez. Si esta legislatura se puede pasar sin presupuestos generales del Estado, entiendo que también la siguiente, ¿no? ¿Cuántos años cree usted que podremos seguir así? Además, usted está ignorando lo que aprobamos aquí en esta Cámara o en el Senado. Aquí hay una mayoría que le ha exigido a usted rebajar el IRPF y adecuarlo a la inflación. Bajar los impuestos a los jóvenes, desalojar a los ocupantes en 48 horas, derogar su ley de vivienda, recuperar las paradas de bus en los pueblos y recuperar las indemnizaciones en la alta velocidad. Usted se ha declarado insumiso hacia las Cortes Generales. La conclusión es… Oiga, le pregunto. Para sacar algo adelante, ¿hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español?

Pedro Sánchez, aparte de presumir de haber aumentado el techo de gasto, volvió a ponerse la medalla de haber tenido tolerancia cero contra la corrupción y sacó a colación el asunto de Almería, como si Cerdán, Koldo, Ábalos o Leire fuesen meras anécdotas:

Señor Feijóo. Tolerancia cero frente a la corrupcióm, no cero respustas, qué es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. Mire a Almería.

El presidente del PP fue contundente en su réplica: