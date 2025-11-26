Feijóo sopapea a Sánchez a cuenta de su ‘nuevo’ colaborador: «No sabe gobernar sin estar asistido por un presunto delincuente»

Otro calvario para Pedro Sánchez.

La nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados volvió a mostrar a un presidente desencajado, con la mente más centrada en lo que sucede en las instancias judiciales que en gestionar España.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aseveró que el inquilino de La Moncloa ha optado por echarse al monte y no respetar las decisiones que emanan de los tribunales:

Cada vez usted es más peligroso para la democracia española. Mire, si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace, le llama mentiroso al Tribunal Supremo. Gobernaría en el Parlamento, aprobaría los presupuestos, habría un debate en el Estado de la Nación, uno al año y no uno al año. En los últimos siete. Y estaría con los problemas de los españoles, es decir, con la vivienda, con los precios de la cesta de la compra, con la inmigración y con la pobreza. Pero, ¿qué normalidad garantiza usted si solo está aquí de cuerpo presente? Porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo a ver lo que ocurre mañana. Sí, la verdad es que a usted no le preocupa decaer el techo de gasto, eso es lo de menos. Lo que verdaderamente le inquieta es que se vuelvan a abrir las puertas de la prisión para que entre alguno de los suyos. Pero no preocupe tanto. Si al final usted es el único de la cuadrilla que está en libertad, pues siempre podrá decir que no les conocía de nada, que nunca les ha visto, como ha dicho usted sobre Otegi.

Recordó que el presidente del Gobierno tiene a mal rodearse de gente poco recomendable como el caso de Paco Salazar, que fue borrado en cinco minutos como secretario de Organización del PSOE tras conocerse varias denuncias de colaboradoras por presuntos acosos sexuales:

Pero en fin, en el año 2023 le dijo al señor Ábalos que le echaba de menos y después de haberle cesado, porque era un irresponsable, lo volvió a meter en las listas. Ahora hay un señor al que ustedes despidieron de La Moncloa por abuso sexual y le vuelve a contratar el Gobierno. Es que no sabe gobernar sin estar asistido por un presunto delincuente de confianza, señor Sánchez.

Feijóo quiso rematar su ataque contra Sánchez pero, bien por falta de tiempo o porque se trastabilló con las fichas que llevaba, acabó perpetrando un momento hilarante: