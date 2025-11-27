Bofetón a Sánchez en el Congreso: rechazada la senda de déficit con la mayoría absoluta de PP, Vox y Junts

Este jueves, el Congreso de los Diputados ha asestado un nuevo golpe al Ejecutivo de Pedro Sánchez al rechazar, con 178 votos en contra y 164 a favor, los objetivos de estabilidad presupuestaria y endeudamiento para el periodo 2026-2028. Este paso era crucial para la elaboración y presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, y su rechazo se traduce en una de las derrotas más significativas del Gobierno en esta legislatura. La mayoría absoluta que ha propiciado este desenlace proviene del Partido Popular, Vox, Junts y UPN, quienes han votado en bloque contra la propuesta gubernamental.

Aunque el rechazo a la senda de déficit no implica necesariamente que no haya Presupuestos para 2026, sí complica considerablemente el proceso. El Gobierno deberá volver a presentar esta senda y si se vuelve a rechazar, podrá optar por elaborar los Presupuestos basándose en la senda de estabilidad que envió a Bruselas en 2023. Sin embargo, esta alternativa limitaría la capacidad de gasto de las comunidades autónomas, lo cual podría generar fricciones con los gobiernos regionales.

Este revés parlamentario marca ya la quinta ocasión en que el Gobierno intenta aprobar una senda de déficit sin éxito durante esta legislatura. En intentos anteriores, el PP ha logrado tumbarla en el Senado o Junts ha decidido distanciarse del bloque gubernamental rechazándola en el Congreso. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha afirmado que el Ejecutivo seguirá adelante con la presentación de los Presupuestos para 2026; sin embargo, debido a los plazos establecidos no será posible hacerlo antes del nuevo año. Así las cosas, las cuentas actuales correspondientes a 2023 se prorrogarán hasta entonces.

El rechazo a la senda ha sido criticado por PP, Vox y Junts quienes argumentan que la propuesta implica un aumento descontrolado del gasto que solo podría financiarse mediante mayores impuestos. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, ha señalado que entre los años 2023 y 2024 la Administración Central incrementó su déficit del 2,58% al 3,1%, mientras que fueron las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes lograron reducirlo.

Por su parte, Josep Maria Cruset, diputado de Junts, ha cuestionado a Montero sobre su gestión: desde que asumió su cargo hace ocho años solo ha presentado tres Presupuestos; algo que considera inaceptable para cualquier otro responsable ministerial.

La derrota sufrida por Sánchez llega en un momento crítico para su Gobierno.

Con un panorama político desgastante hacia finales de año y sin una mayoría parlamentaria sólida parece complicado gobernar con eficacia. El Ejecutivo deberá volver a presentar la senda de déficit durante el próximo Pleno programado para el día 11 de diciembre; aunque todo apunta a que será nuevamente rechazada. En tal caso se activará el equilibrio presupuestario anterior lo que acarreará una merma estimada en unos 5.485 millones de euros destinados al gasto autonómico entre los años mencionados.

La situación actual deja al Gobierno ante una clara debilidad: es probable que los Presupuestos para 2026 se aprueben con menos recursos asignados a las comunidades autónomas y persiste la incertidumbre sobre si el proceso presupuestario podrá avanzar sin ser bloqueado por la oposición. Esta derrota sirve como un claro reflejo de la falta de consenso existente y pone sobre la mesa lo complicado que resulta gobernar en medio de una fragmentación parlamentaria; una realidad que puede tener repercusiones serias tanto políticas como económicas para el país.