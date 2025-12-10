Ester Muñoz restriega en la cara de Félix Bolaños a los corruptos y presuntos acosadores del PSOE: «Son los hombres de Sánchez»

Contundente.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado a la altura del betún al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a cuenta de la corrupción y los casos de acoso que afloran semanalmente en Moncloa y en Ferraz.

En este sentido, recordó que los presuntos acosos de Paco Salazar ocurrían a escasos metros tanto del despacho del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del suyo: «¿Usted no sabía nada?».

Además, le preguntó si había profundizado en la investigación interna para saber cuántas mujeres han sido víctimas de las acciones del asesor de confianza del líder del PSOE: «¿Se ha preocupado por saber si, aparte de estas dos mujeres que han denunciado, había alguna más?».

La respuesta de Bolaños fue para mear y no echar gota: además de esquivar cualquier responsabilidad, después de aceptar que los comportamientos de uno de los hombres más cercanos a Sánchez eran repugnantes, afirmó que las mujeres no esperan nada del PP y Vox porque «recortaban los derechos de las mujeres» y que, en cambio, sí lo hacían —y mucho— del PSOE, y que esa era la razón de la gran decepción de las mujeres actualmente con el partido.

Ante esto, la réplica de Muñoz fue brutal al mostrarle una imagen que ilustra a los personajes del núcleo duro de Sánchez que han caído en desgracia debido a que los presuntos chanchullos y acosos han salido a la luz gracias a las investigaciones periodísticas.

«Señor ministro, los tres fueron nombrados por Sánchez, los tres eran de su círculo de confianza. No eran tres casualidades, no eran tres anécdotas. Eran los hombres del presidente. Ellos tres le llevaron a Moncloa, ellos tres le llevaron a la Secretaría General del Partido Socialista. Ábalos, Cerdán, Salazar. Corrupción, prostitución y acoso sexual. Siete años del PSOE en una foto, señor ministro. Esto es lo que ustedes están sosteniendo».

Pero la popular también ha aprovechado para lanzarle unos dardos a los socios del Frankenstein que sostienen en el poder a Sánchez:

«Ya sabemos que los socios, entre corrupción y prostitución, prefieren mantener a este Gobierno. Ahora que sabemos que también hay casos de acoso sexual, ¿también prefieren a este Gobierno antes que a Feijóo?».

Muñoz denunció el modus operandi que ha aplicado el sanchismo con todos los escándalos que han aflorado: primero taparlo, después insultar al que denuncia y, cuando ya están arrinconados, afirmar que han actuado desde el primer momento y con contundencia.