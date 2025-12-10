Feijóo tritura el feminismo cutre de Sánchez: «Usted lo aprendió en los prostíbulos»

Mal día para erigirse como el adalid del feminismo.

Horas antes de comenzar la última sesión de control al Gobierno, a Pedro Sánchez y al PSOE les estalló un nuevo caso de acoso sexual, en este caso el de José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación de Lugo.

De ahí que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ante la negativa del inquilino de La Moncloa a pedir perdón por este turbio asunto y toda la corrupción que acucia a su partido y a su gabinete, hiciese toda la sangre posible:

Señor Sánchez, muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar?

El dirigente del PSOE trató de escaparse por la tangente:

Lo he dicho en muchas ocasiones, señoría. El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero. Y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama VOX.

Feijóo ya fue a saco: