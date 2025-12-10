Feijóo tritura el feminismo cutre de Sánchez: «Usted lo aprendió en los prostíbulos»

Mal día para erigirse como el adalid del feminismo.
Horas antes de comenzar la última sesión de control al Gobierno, a Pedro Sánchez y al PSOE les estalló un nuevo caso de acoso sexual, en este caso el de José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos y presidente de la Diputación de Lugo.
De ahí que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ante la negativa del inquilino de La Moncloa a pedir perdón por este turbio asunto y toda la corrupción que acucia a su partido y a su gabinete, hiciese toda la sangre posible:
Señor Sánchez, muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar?
El dirigente del PSOE trató de escaparse por la tangente:
Lo he dicho en muchas ocasiones, señoría. El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero. Y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama VOX.
Feijóo ya fue a saco:
Mire, como usted no contesta nada, le responderé yo. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Usted ha consentido todo. Mordidas millonarias, pisos para amantes pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silenció a la Moncloa para quien acosa a las compañeras. Fue Salazar también un gran desconocido para usted. Le ayudó en las primarias en Andalucía, ¿verdad? Lo tuvo usted durante años en el gabinete de la presidencia. Lo quería nombrar secretario de organización. Lo pararon al conocerse las denuncias. Lo echó de Moncloa, pero después lo contrata con fondos públicos del Partido Socialista. Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas.
En las últimas horas hemos conocido cuatro casos del presidente de la Diputación Socialista de Lugo. Parece que ya no es un caso aislado, es un código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. Mire, ha pasado usted del ‘hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa’. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos.