Santiago Abascal pone un nuevo y acertado mote al fangoso marido de Begoña: «¡Put* amo de la mentira!»

Durísimo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado su turno de palabra en la sesión de este miércoles, 10 de diciembre, en el Congreso, para restregar en la cara de Pedro Sánchez toda la corrupción y casos de acoso que salpican a su Gobierno, a su partido y a su círculo íntimo.

El vasco hizo un breve resumen de la gestión del presidente del Gobierno: corrupción, ruina económica, hospitales colapsados, ruina del campo español, desprotección de las mujeres -incluso las que forman parte de la organización de Ferraz-, una migración descontrolada, inseguridad y la traición al pactar con los enemigos de España con tal de permanecer en el poder.

«Usted es capaz de generar más tramas de corrupción que Netflix. Luego afirma no saber nada de los negocios de su mujer, de los manejos de su hermano, nada de Ábalos, Cerdán y Koldo, con los que compartió el habitáculo del vehículo durante miles de kilómetros. La amnesia debe ser algo familiar, porque su hermano no recordaba dónde quedaba su puesto de trabajo».

Abascal, en su réplica, criticó las mentiras y evasivas soltadas por el marido de Begoña y aprovechó para colocarle un nuevo mote, usando las palabras de uno de los paladines del líder del PSOE, el ministro de Transportes, Óscar Puente: el puto amo de la mentira.