¡Rocco Siffredi, el próximo fichaje del PSOE! Ayuso se ríe en la cara de la palmera sanchista

Mal día para ser oposición en una institución donde el PP gobierna con mayoría absoluta.

Pero Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, trató tapar toda la porquería que acucia a su formación política e intentó buscarle las cosquillas a Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, con el tema de Quirón y lo sucedido en el Hospital de Torrejón.

Sin embargo, la estrategia no le valió en exceso a la socialista porque la inquilina de la Puerta del Sol sacó a colación los escándalos sexuales que tienen al PSOE y a La Moncloa en rompan filas:

Díganme, ¿a quién van a poner ahora al frente del PSOE? ¿A Rocco Siffredi? ¿Cuál es el siguiente? ¿Pero qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres? Si lo hacen así con sus compañeras, ¿cómo no lo van a hacer con mi vida personal? Si la tienen anulada usted misma. Usted no salió de ninguna urna. Usted no salió de ningún congreso. A ustedes la pusieron a dedo los señoros de la Moncloa. Aquellos que acosaban a sus compañeras. Que se subían la bragueta en su cara. Y pedían verles el escote. Que borraron todas las denuncias del canal antiacoso.

Recordó a Espinar lo encorsetada que está en el partido y a lo que le ordene La Moncloa:

Son los que a usted misma le prohíben dar ruedas de prensa al salir. Cosa que sí pasa con el resto de los grupos parlamentarios. A ustede la dirigen. A usted, los señores, esos machistas de la Moncloa, la están dirigiendo. ¿Cómo es posible que no haya dicho una sola palabra clara en defensa de las mujeres, de las políticas de su propio partido? No digamos de las del resto. A las que no sabe valorar por el trabajo que realizamos. Con quien duermo, mi sofá, donde se supone que vivo. Son ustedes profundamente machistas.

Y terminó preguntándose: