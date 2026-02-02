Tremenda bronca entre Feijóo y Rufián en el Congreso: «¿Se puede ser más demagogo?»

Esperpento en el Congreso.

La izquierda ha transformado hoy la Cámara Baja en un auténtico lodazal con un único objetivo: desgastar al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

La comparecencia del líder de la oposición en la comisión que investiga la gestión de la crisis derivada de la DANA por parte del Gobierno de Carlos Mazón tiene nula relevancia, en cuanto que el gallego no gestionaba absolutamente nada, pues no formaba parte ni del Ejecutivo autonómico ni del central.

Sin embargo, para continuar con el circo y en una clara muestra de hipocresía, los mismos diputados de izquierda que culminaban el asalto a RTVE en la mañana posterior a la catástrofe —cuando ya se advertía la magnitud de la tragedia— ahora buscan usarla como arma política.

Uno de los principales impulsores de esta cacería es el diputado de ERC Gabriel Rufián.

El político de extrema izquierda ha faltado al respeto desde el minuto cero, llamándole mentiroso, y le ha acusado de cambiar de móvil y de que solo entregó sus mensajes con Mazón tras un año, y que lo hizo en Nochebuena.

El líder del PP no se achicó y respondió que entregó los mensajes cuando la jueza se lo explicó: «¿A quién tenía que enviarle los mensajes, a usted?».

La bronca no cesó en ningún momento, con el independentista señalando al popular y este respondiendo a los ataques:

Alberto Núñez Feijóo (ANF): «Es muy entrañable ver cómo usted es el colaborador necesario del Gobierno de España».

Gabriel Rufián (GR): «De acuerdo».

ANF: «Supongo que usted está buscando ser candidato a presidente del Gobierno de España, pero ese es su problema, no el mío».

GR: «Es un cuñao».

ANF: «No, no es de cuñado. Si lo primero donde se habla de ello es en su partido».

El popular ha criticado cómo Rufián se muestra muy combativo con los presidentes autonómicos del PP, pero en cambio es dócil con Pedro Sánchez: