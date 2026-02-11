Feijóo (PP) corta en seco las risotadas de la banda de Sánchez: «Yo sí puedo salir a la calle, él no»

¡Vaya día para Sánchez!

La vuelta a la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados no fue un camino de rosas para el presidente socialcomunista.

Alberto Núñez Feijóo (PP), en la sesión de control al Gobierno, le dio para el pelo a cuenta de sus dislates, entre ellos la de su desidia en la crisis ferroviaria tras el trágico accidente acaecido en Adamuz:

Señor Sánchez, después de oír su homilía de estas tres horas, he estado a punto de cambiar la pregunta por darle las gracias. Pero finalmente le voy a decir lo que dice la gente que le rodea y que no se atreva a decirle. Los españoles están hartos de usted. Después de perder todas las elecciones en los últimos años, las generales, las europeas, las extremeñas, las aragonesas, ¿tiene previsto rectificar algo?

Sánchez, en su línea, fue a no contestar y a presumir de gestión:

Usted me pregunta por si este es un Gobierno responsable o no. Esa es su pregunta. Este Gobierno es responsable, entre otras cosas, porque da la cara. He estado aquí cinco o seis horas. El ministro Puente ha comparecido en dos ocasiones, en las Cortes Generales, en el Senado, en el Congreso de los Diputados. El señor Rajoy no compareció una sola vez. La señora Pastor, como ministra de Fomento, no compareció una sola vez. Y usted cerró. Y usted cerró la puerta a la Comisión de Investigación en el Parlamento de Galicia. Por tanto, un Gobierno responsable da la cara, como hace este Gobierno. Asume las responsabilidades. Y un Gobierno responsable, señorías, es también demostrar con hechos cuál es el resultado de nuestras políticas. Tenemos por primera vez en 17 años una tasa de paro que está por debajo del 10%. Tenemos 22 millones y medio de personas ocupadas y trabajando. Tenemos, señorías, el 40% del total de creación de empleo en Europa. Se crea en nuestro país. Eso es un Gobierno responsable. Y un Gobierno responsable es plantear a sus señorías, a esta Cámara, horizontes de futuro que son fundamentales para la seguridad y la prosperidad de nuestro país. Uno. Un acuerdo frente a la emergencia climática. Ustedes en el Parlamento Europeo se aliaron con la ultraderecha para votar en contra de la reducción de gases de efecto invernadero al año 2040 al 90%. Pero el Partido Popular Europeo votó a favor junto con la familia socialdemócrata. Vergüenza, señor Feijóo. Vergüenza de que ustedes se unan también en esto con la ultraderecha. Y un Gobierno responsable, señor Feijóo, un Gobierno responsable es hablar de lo que habla la gente. Y lo que habla la gente es que se necesita legislar las redes sociales para acabar con el odio, el bulo, la desinformación y la violencia. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a apoyarlo o van a seguir la línea que les marca el señor Abascal y la ultraderecha?

El dirigente socialcomunista, con esa intervención, le dejó botando la respuesta al líder de la oposición:

El señor Rajoy compareció en Cortes el 7 de agosto. El señor Rubalcaba no le pidió su dimisión. El señor Rubalcaba lo recibí yo en Galicia. Y el señor Rubalcaba sabía perfectamente que el presidente de la Junta de Galicia no tiene ninguna responsabilidad en un accidente ferroviario. La señora Pastor compareció a petición propia. Es que usted no deja de mentir. Ni un solo instante deja de mentir. Señoría, le voy a decir las responsabilidades que tiene usted. Mire, solamente le voy a contestar a las cuatro irresponsabilidades del mes de enero. Síganse riendo, síganse riendo, señoría. Yo salgo a la calle, este señor no puede. Yo no distingo a los españoles. Eliminaré la propuesta de financiación que usted ha pactado con el independentismo. Entre el independentismo y más médicos para el Sistema Nacional de Salud, más médicos. Yo no voy a devaluar lo de ser ciudadano español. Voy a parar la regularización masiva de todos los inmigrantes irregulares que usted quiere hacer. Yo no voy a confundir los necesitados con los aprovechados. Señoría, los okupas se irán fuera. Y cuarto. Voy a ser un gobernante responsable y voy a priorizar. Entre dedicar 30 millones a la investigación contra el cáncer o a pagar un programa de su televisión, la investigación contra el cáncer. Mire, señoría, puede reírse usted de los españoles, pero serán ellos los que le corten las carcajadas cada vez que se produzcan unas elecciones. Ya lo están demostrando. No le quepa duda. Cuando la gente le reemplace a usted, España volverá a tener un gobierno.

El presidente del Gobierno, una vez más, volvió a descarrilar: