Ayuso derriba a la recadera del «infantil» Sánchez haciendo pedazos la reutilizada pancarta progre del ‘No a la Guerra’

Es el mantra de siempre.

Mar Espinar (PSOE) se presentó en la Asamblea de Madrid, como el resto de diputados de su grupo parlamentario, con la nueva chapa del ‘No a la Guerra‘, que es la bandera de España.

Pero su mensaje quedó reducido a cenizas en cero coma.

Y es que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, derribo el espíritu pancartero con el que vino la ‘recadera’ de Pedro Sánchez al hemiciclo madrileño:

Estamos francamente consternados con la política internacional que está llevando el gobierno de Sánchez, su jefe, sin haber pasado ni siquiera por el Congreso de los Diputados. Si por ustedes fuera, las cárceles venezolanas todavía estarían llenas de presos políticos y la gente torturada por las calles. Si fuera por ustedes, el régimen ayatolá seguiría armándose nuclearmente todavía, un régimen que en pocas semanas mató a 30.000 personas, castigando a los homosexuales, condenándolos a la cárcel, a latigazos, colgándolos de las gruas, asesinando a mujeres por negarse a llevar el velo, siendo vejadas y violadas en sus propias casas a manos de un régimen que ustedes han amparado todo este tiempo. ¿No a la guerra? Claro, y que acab cuanto antes, pero también no a la Guerra Civil española, que es la que ustedes alimentan cada día de sus vidas, de la que nunca salen. De hecho, ya están conformando el Frente Popular y lo dicen, mientras pactan con Bildu, que hay dos Españas, mientras revientan la Vuelta Ciclista a España porque su amo Zapatero ha dicho que nos conviene la tensión y otra vez todos de manada van detrás sin ni siquiera darle dos vueltas.

Tumbó los alegatos a cuenta del respeto al derecho internacional:

¿Derecho internacional? Pero si no respetan el derecho español, ¿qué derecho internacional? Si no respetan que un fiscal general del Estado está condenado por operaciones de Estado contra los adversarios políticos. No a la dictadura, por supuesto, a ninguna dictadura, tampoco a la venezolana, a la iraní, a la comunista china, ni a la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles y hoy les da a ustedes el poder en La Moncloa, la ETA, que es una dictadura.

Y con su no a la guerra, que es sí a la guerra, porque luego la están financiando igualmente, están comprometiendo la soberanía, las fronteras, nuestras islas, nuestras costas, que están totalmente desprotegidas. Las siguientes son Ceuta y Melilla, por su culpa, por su dejación. Van a regalarles a Marruecos todo lo que les vaya pidiendo, las aguas, la pesca, ¿qué más? Va a ser esto una ruina energética, hunde nuestra seguridad, nuestra defensa, nuestras empresas, importaciones, exportaciones, el turismo, el intercambio de estudiantes.

Y aseguró que todo el mundo ya ve a Pedro Sánchez como un líder imberbe y sin fiabilidad alguna: