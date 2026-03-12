Ayuso arrincona a la faltona Espinar (PSOE) troleando la campaña antiodio de Sánchez: «Ustedes sí que lo tienen ‘hodío'»

Se las ha llevado de todos los colores.

Isabel Díaz Ayuso volvió a dar un golpe en la mesa en el Pleno de la Asamblea de Madrid y dejó sin palabras a la recadera de Pedro Sánchez, Mar Espinar (PSOE).

La faltona diputada socialista, fiel escudera del inquilino de La Moncloa, intentó defender la campaña antiodio del presidente, ‘Hodio‘ como si fuera un ejercicio de moralidad superior.

Eso sí, lo hizo a su estilo, insultando y usando un lenguaje tabernario contra la presidenta de la Comunidad de Madrid:

Hay que ver lo cara que le sale a los madrileños para lo poco que le ven el pelo. Pasa más tiempo cruzando el charco que el Manzanares. En esta última etapa, solo Nueva York ha ido tres veces con el dinero de los madrileños. Este último viaje ha sido para recibir una medalla de un lobby sionista en agradecimiento a los servicios prestados, condecorar a Milei, el de la reforma laboral esclavista, y reunirse con fondos de inversión idénticos a los que aquí en Madrid están echando a los vecinos de sus barrios. Ese ha sido su viaje todo para colocarse al lado de los malos.

Llamó a Ayuso entregada a Donald Trump:

Bueno, también se ha reunido con el alcalde de Sevilla, con el que se ha ido de fiesta a costa del contribuyente mientras pedía con un par una bajada generalizada de impuestos. ¡Claro que sí! ¿Qué excusa va a usar para el siguiente viaje, señora Ayuso? ¿Una cenita romántica con Alberto Quirón para celebrar sus nuevos negocios en Miami? ¿No tiene suficiente con verle en el ático que está pagando con el desguace de la sanidad de todos los madrileños? Mire, tenga cuidado además, señora Ayuso. Trump ya ha dicho que el español es un idioma maldito. La próxima vez que vaya a Estados Unidos, como le pillen hablando, acaba usted en una cárcel en Bukele en menos de 24 horas. Es usted una ridícula. No se da cuenta que está lamiendo las botas de quien desprecia España y el español.

«Somos de gran interés para las grandes compañías», ha incidido la presidenta madrileña en la Asambleahttps://t.co/9n29UNccQP — Telemadrid (@telemadrid) March 12, 2026

La dirigente de la Puerta del Sol no titubeó en su réplica y sacudió con fina ironía a Espinar:

Veo que la herramienta que presentaron ayer en realidad no es Hodio, sino ‘hodío’, que es como lo llevan ustedes si piensan colársela a alguien que esté medianamente informado. Yo no he faltado a ninguna de mis obligaciones, ni parlamentarias, ni al Consejo de Gobierno, ni a los actos, ni siquiera del 11M, donde sí que faltó Pedro Sánchez. Fíjese que tuvo tiempo de grabarse un TikTok en Fuenlabrada.

Y aseguró que Espinar y los suyos sufren de una envidia patológica: