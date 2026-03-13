Alicia García (PP) denuncia en un tronchante vídeo la espantada de Pedro Sánchez al Senado

Denuncia sin perder el humor.

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, convirtió en viral un TikTok cargado de ironía y sarcasmo para denunciar la espantada de Pedro Sánchez, que acumula dos años, un total de 730 días, sin pisar la Cámara Alta para una sesión de control.

El vídeo resumió a la perfección el hartazgo del PP:

Dos años sin Sánchez en el Senado. Dos años de mentiras, corrupción, abuso de poder y ataques al Parlamento.

Con un tono tronchante y directo, García lanzó, como es habitual en ella, dardos sin piedad y con mucho tino contra el Gobierno Sánchez:

Tú pagas su salario con tus impuestos y él no viene a trabajar. Podría ser su hermano o una sobrina de sus ministros, pero no es lo mismo que el presidente del Gobierno no venga a su puesto. Sánchez es alérgico al Senado porque tiene miedo al control parlamentario.

La silla vacía del jefe del Ejecutivo se convierte en el símbolo perfecto de un Gobierno ausente, arrogante y cercado.

La senadora popular recordó que el Reglamento del Senado, reformado por el Partido Popular en septiembre de 2024, obliga al presidente a comparecer al menos una vez al mes.

Sánchez, simplemente se lo salta. La última vez que acudió fue el 12 de marzo de 2024, en un debate bronco precisamente con Alicia García. Desde entonces, ni una sola sesión de control pese a la obligación escrita.

En el mismo vídeo, García subrayó:

Esto ya no va solo de cortesía parlamentaria. Debe responder al menos una vez al mes; está por escrito, está en vigor y Sánchez simplemente se lo salta. Su silla vacía es el símbolo perfecto de su Gobierno.

No es casualidad. El Pleno del Senado ya aprobó el 18 de febrero de 2026 plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional por la ausencia de Sánchez en el debate del 29 de enero sobre el accidente ferroviario de Adamuz y los problemas en Rodalies. El PP ya ha advertido que, si no comparece en los próximos días, elevará el asunto al Tribunal Constitucional.