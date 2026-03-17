VOX, extrapolando el resultado obtenido en autonómicas, pasaría en CyL de 1 a 7 diputados en unas elecciones generales

¡Ojo, porque el dato no es nada despreciable!

‘El Debate’ elaboró un análisis demoscópico que proyecta cómo los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León afectarían a unas posibles elecciones generales.

VOX daría un salto notable: de un único diputado en 2023 a siete, impulsado por el respaldo obtenido en las urnas el pasado domingo. La combinación de PP y Vox superaría con creces los escaños logrados por el PSOE, que se quedaría atrás. Por su parte, Unión del Pueblo Leonés (UPL) conseguiría un representante por León.

En las autonómicas, el PP liderado por Alfonso Fernández Mañueco se alzó con 33 procuradores, dos más que en 2022, aunque necesita llegar a acuerdos con Vox, que ha aumentado su representación hasta 14 escaños con un 18,9% de los votos bajo la dirección de Carlos Pollán. El PSOE, encabezado por Carlos Martínez, obtuvo 30 escaños, también con dos más, pero aún distante de alcanzar la mayoría. Los regionalistas de UPL sumaron tres escaños, mientras que Soria ¡Ya! y Por Ávila lograron uno cada uno. Este nuevo panorama político, con un total de 82 procuradores distribuidos entre las provincias, convierte a Vox en una pieza clave para la gobernabilidad, aunque su crecimiento fue menos robusto de lo anticipado por los sondeos que predecían un 20%.

La extrapolación aplica estos porcentajes al Congreso, donde Castilla y León cuenta con 31 diputados distribuidos en nueve circunscripciones provinciales. Este sistema es similar al autonómico y sigue la fórmula D’Hondt, exigiendo un mínimo del 3% de votos por provincia. En 2023, el PP logró 18 escaños (42%) y VOX, solo uno (14%). En este nuevo escenario hipotético, el bloque conservador podría alcanzar entre 22 y 23 escaños frente a los 10-11 del PSOE, según este análisis. UPL entraría al Congreso gracias a su apoyo en León.

El cambio se cuece en las provincias pequeñas

El meollo del asunto radica en las circunscripciones más pequeñas, donde el sistema favorece los votos concentrados. Anteriormente, la distribución típica era dos para el PP, uno para el PSOE y el resto disperso entre otros partidos. Sin embargo, ahora que VOX está emergiendo como fuerza política, se plantea un triple empate que podría perjudicar al partido popular.

En Soria (5 escaños): siendo la provincia menos poblada garantiza un mínimo asegurado. Aquí, VOX podría conseguir uno y desplazar al PSOE .

(5 escaños): siendo la provincia menos poblada garantiza un mínimo asegurado. Aquí, podría conseguir uno y desplazar al . En provincias como Ávila , Palencia , Segovia y Zamora (7 cada una): tres de ellas podrían experimentar este triple empate. Aunque Por Ávila se mantiene firme, hay señales de crecimiento para VOX , especialmente en áreas rurales envejecidas y volátiles.

, , y (7 cada una): tres de ellas podrían experimentar este triple empate. Aunque se mantiene firme, hay señales de crecimiento para , especialmente en áreas rurales envejecidas y volátiles. En provincias más grandes como Burgos (11) o Salamanca (11), también se prevé que Vox sume apoyos.

En grandes como Valladolid (15) o incluso en León (13-15), ya han logrado obtener tres y dos procuradores respectivamente. El voto rural juega un papel crucial en estas zonas despobladas; este premiará a aquellos con una fuerte implantación local. Además, hay que destacar cómo mensajes relacionados con la despoblación, la seguridad y los servicios están resonando entre los votantes.

Provincia Escaños Congreso (aprox.) Cambio clave por extrapolación Soria 2 Entraría Vox, perdería el PSOE Ávila 3 Triple empate entre PP-Vox-PSOE Palencia 3 Igual que antes; aquí también roba a los populares Segovia 3 Similar situación; rural volátil Zamora 3 Aumenta presencia de Vox en zonas despobladas León 5 UPL logra uno

Este panorama inquieta al partido popular: en estas provincias pequeñas ya no mantienen el monopolio del voto conservador. Por su parte, el líder de VOX, Santiago Abascal advierte que su partido se integrará en gobiernos autonómicos «paso a paso», tal como está sucediendo ya en Extremadura o Aragón. Pollán celebra este «histórico» resultado del 18,9%, aunque no ha estado exento de críticas internas por parte de figuras como Juan García-Gallardo debido a no haber logrado superar los resultados de 2022.

La volatilidad del electorado rural explica este auge: en regiones despobladas se requieren menos votos absolutos para obtener representación parlamentaria. Así, VOX ha pasado de reunir 233.757 sufragios a convertirse en una llave nacional dentro de Castilla y León.

Un dato curioso: en Soria son necesarios apenas entre un 16% y un 17% para lograr un procurador; sin embargo, este umbral multiplicará su impacto si se traduce a unas elecciones generales. También hay que mencionar que tanto Ciudadanos como Podemos han desaparecido del mapa político local como ya ocurrió en las autonómicas. Y así mismo, UPL resurge con una fuerte carga leonesista recordando que Castilla y León son nueve «urnas» con dinámicas propias.

Para finalizar con algunos datos adicionales: la participación alcanzó casi el 65%, siendo VOX especialmente fuerte en Valladolid (3/15). Y aquí va una ironía: aunque los sondeos previos elevaron las expectativas para VOX —que finalmente «pinchó»— han conseguido consolidar su posición.