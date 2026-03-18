Feijóo trolea a los socios de Sánchez por su fracaso electoral y lanza un mensaje al presidente: «Usted da miedo a los españoles»

Contundente.

Alberto Núñez Feijóo, lider del PP, no perdió la ocasión de clavar el puñal en la herida abierta del Gobierno de Pedro Sánchez en una nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Tras el último fracaso electoral que han sufrido los socios de investidura —en este caso Sumar y sus satélites—, el presidente del PP salió al ruedo parlamentario para trolear sin contemplaciones a los que sostienen al sanchismo en el poder.

Señor Sánchez, Espero que no se moleste, pero hoy quería empezar felicitando a sus socios, a los socios de Sumar, de Izquierda Unida y de Podemos. Felicidades por sostener al gobierno, felicidades por tragar con todo, con las mentiras, con la incompetencia, con toda clase de corrupción. Felicidades, ahí tienen el resultado, cero escaños. Para usted, una pregunta muy sencilla. Diez derrotas en doce elecciones. Una victoria del PNV, una victoria del PSC y diez victorias del Partido Popular. Así que díganos, ¿cree que los españoles siguen confiando en usted?

Con su estilo prepotente, Sánchez se fue por Peteneras a hablar del ‘no a la guerra‘:

Yo creo que sí. Creo que este es un gobierno que durante todos estos años ha demostrado una capacidad de respuesta ante crisis muy graves. La crisis que vive ahora mismo el mundo es una crisis gravísima, señoría. Estamos ante un movimiento de guerra en Irán que creo que nos debería de interpelar a todas las fuerzas parlamentarias que estamos aquí presentes. ¿Y dónde está el gobierno? El gobierno ha estado donde ha estado siempre, en la defensa del derecho internacional, en la defensa de la paz y el no a la guerra, en la defensa del multilateralismo y de Naciones Unidas, señoría. Es donde ha estado el gobierno y donde va a estar siempre, en una posición coherente y consistente.

Acusó al PP de haber aplicado recetas contrarias a las del socialcomunismo:

Y sí, a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron durante la crisis financiera, que socializaron las pérdidas mientras se forraban los de arriba, este gobierno lo que ha hecho ha sido siempre, en la dana, en la pandemia, en la guerra de Putin en Ucrania y en la crisis energética, también en la guerra comercial abierta por Trump a la Unión Europea y, por supuesto, en la guerra de Irán y sus consecuencias económicas, lo que vamos a hacer es proteger a la ciudadanía, como hicimos con los ERTE y con los fondos europeos, como hicimos con la solución ibérica, que permitió ahorrar 5.000 millones de euros a los hogares durante la crisis energética, como hicimos con los avales durante la guerra comercial con 14.000 millones de euros para proteger a las pequeñas y medianas empresas y como vamos a hacer el próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario para responder a los efectos de la guerra de Irán provocada por Israel y por el señor Trump. Eso es lo que va a hacer este gobierno, señoría. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Sí a la guerra, como están sosteniendo durante estos 18 días, y no a las ayudas? ¿O van a hacer justo lo contrario?

Feijóo acabó por rematar al inquilino de La Moncloa:

Por más que disimule el señor Sánchez, 10 derrotas no es una mala racha, es un veredicto. Al superhéroe de la democracia, como le llama su ministra, le están fallando los superpoderes. Ni cuelan sus maniobras, ni sus cortinas de humo, ni sus mentiras, ni su odio con H, ni su discurso del miedo. El que da miedo a los españoles es usted. Señor Sánchez, usted es un perdedor. Y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos cuatro años. Pero tampoco ha colado su último intento de ‘no a la guerra’. Como si el 60% de los españoles que queremos cambio estuviésemos a favor de la guerra. La mayoría de los españoles no queremos la guerra. Lo que sí queremos es que usted nos deje en paz.

Y dejó claro que los ciudadanos, especialmente los profesionales, no están por la labor de seguir esperando sine die las ayudas para paliar la crisis energéticas: