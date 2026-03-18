Miguel Tellado reparte estopa como nunca y hunde a Pedro Sánchez, Óscar Puente y ‘Chiqui’ Montero

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se ha quedado a gusto tras repartir estopa a todo el Gobierno de Pedro Sánchez por su ineficacia, hipocresía y corrupción en la sesión de este miércoles 18 de marzo en el Parlamento.

El gallego empezó recordando el último esperpento del líder del PSOE: una plataforma para vigilar discursos de odio —que ya existe— y que, para completar el cuadro surrealista, lleva por nombre Hodio.

«Señores del Gobierno, odio es sin hache. Hipocresía es con hache. Y hedor, el de la corrupción del Gobierno, también con h».

También se ha despachado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuya nefasta gestión se ha vuelto a poner de manifiesto dos meses después de la tragedia de Adamuz, con un nuevo caos ferroviario esta mañana.

«Han pasado dos meses desde el accidente de Adamuz, el accidente ferroviario que ha costado 46 muertos, y este Gobierno —el suyo— sigue sin asumir ningún tipo de responsabilidades. En estos momentos, todos los trenes con salida o destino en Madrid están parados. Repita conmigo: Óscar Puente, dimisión. ¡Repita conmigo: Óscar Puente, dimisión!».

Y luego, sí, pasó a atizar a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

El portavoz popular recordó los compromisos y las promesas vacías de la ministra sobre cumplir con la obligación constitucional de presentar los Presupuestos, pronunciadas el 28 de mayo de 2024, el 18 de agosto de 2025 y el pasado 27 de febrero de 2026.

«Señora Montero, es usted la ministra de Hacienda y la vicepresidenta de la incompetencia (…) ¿Qué presupuestos va a presentar si está usted con las maletas a las puertas del ministerio, rumbo al matadero electoral de Andalucía? Es usted rotundamente incompetente. Tres presupuestos en ocho años. Ese es todo su legado».

Al verse retratada, Montero tiró de falso victimismo en su réplica al afirmar que estaba siendo atacada de forma personal.

«Señora Montero, no es un ataque personal recordarle que en ocho años solo ha presentado tres Presupuestos. Es usted una incompetente de manual. De Manual de resistencia. En ocho años lleva tres presupuestos y, al menos, siete escándalos de corrupción en su ministerio».

Echó en cara el escándalo que involucraba al exnúmero tres de Montero por presuntamente cobrar sobornos; a su jefe de gabinete, acusado de cobrar mordidas; el hacer la «vista gorda» con las declaraciones opacas de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; el rescate de Plus Ultra; el caso que involucra al expresidente de la SEPI por el presunto amaño de contratos junto a Leire Díez; los enchufes de las ‘sobrinas’ de Ábalos, también en la SEPI; y, por último, el escándalo de Forestalia, que también le salpica.