Ayuso se harta de los señalamientos de la «subordinada errante» Espinar (PSOE) contra Ana Millán (PP): «Son ustedes una mafia»

Se le acabó la paciencia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no pasó un ataque más del PSOE contra su mano derecha en el partido, la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de Organización del PP-Madrid, Ana Millán.

Todo saltó de nuevo tras el auto de archivo dictado por el Juzgado de Instrucción de Navalcarnero el pasado 17 de marzo de 2026: no existen indicios racionales de que Millán cometiese prevaricación, cohecho, tráfico de influencias ni fraude en su etapa como concejal en Arroyomolinos (2010-2016).

Una denuncia del exalcalde socialista que, según el PP, ha servido durante una década para lanzar «insultos y juicio mediático» contra la dirigente popular.

Aún así, Mar Espinar (PSOE) trató de hacer daño con esta cuestión en el pleno de la Asamblea de Madrid:

Ana Millán, por cierto, qué prodigios, los de la justicia madrileña. Fue la Guardia Civil, y no yo, la que dijo que usted se enriqueció durante años adjudicando contratos a un empresario. La Guardia Civil, y no yo. Por cierto, con un ático de por medio también, marca de la casa.

Isabel Díaz Ayuso no se cortó en su respuesta.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no solo llamó «subordinada errante» a Mar Espinar, sino que le recordó los años que lleva el PSOE tratando de empapelar sin éxito alguno a Ana Millán.

Admítalo, si son ustedes los que están detrás, como ocurre con el caso de Ana Millán. No les da vergüenza. Hay que ser miserables para después de diez años torturando el nombre de una persona, todavía erre que erre, pero sepan que van a perder y aún así siguen.

La inquilina de la Puerta del Sol estalló de lo lindo por el señalamiento y el acoso al que Millán ha estado sometida durante cerca de una década: