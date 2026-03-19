Ayuso hunde a «HamásMadrid» otorgándoles el Óscar a la hipocresía: «El poder del caviar les ha vencido»

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado a la altura del betún a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la sesión de este jueves, 19 de marzo, en la Asamblea.

Tras una performance exagerada de la diputada de extrema izquierda, la popular le otorgó el Óscar tanto a ella como a su bancada y al resto de partidos del espectro a la izquierda del PSOE.

«Efectivamente, el Óscar es para Podemos, Sumar y “HamásMadrid”. El Óscar. Los mejores actores. Toda la vida diciendo “la izquierda auténtica”, “la de las gentes de las calles”, “nosotros somos los del pueblo”, pues por una pajarita, por un esmoquin, por el maquillaje, por unas tenacillas, una casa de 443 metros cuadrados en Chamberí y viajes a tutiplén les ha comprado Pedro Sánchez. El poder del caviar les ha vencido, señorías».

Díaz Ayuso ha recordado, además del comentado viaje de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la gala del Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los polémicos desplazamientos de la líder de Sumar, de Irene Montero y de otras dirigentes de izquierdas a Estados Unidos, al Vaticano, al Festival de Cine de Cannes o a Punta del Este (Uruguay).

En este sentido, ha destacado la hipocresía entre lo que dice y hace la izquierda y, en especial, la extrema izquierda, que no pierde oportunidad de intentar convertirse en lo que critica.

«Todo por el pueblo, pero si no les hemos visto en Senegal con los pobres o en los pueblos de Bolivia, cuya pobreza ustedes multiplican allí para luego también tenerles aquí sumidos en la misma; o en ninguna comunidad necesitada en Asia».

También ha reflexionado sobre cómo Pedro Sánchez ha fagocitado a la extrema izquierda al comprarla con cargos.

«Sánchez les vio venir desde el primer día, vio que eran los herederos del Duque de Galapagar, les olió a kilómetros y dijo “son muy memos”. ¿Qué les hizo? Colocarlos en empresas, en instituciones, les dio cuatro ministerios para taparlos, multiplicó los ministerios para que ustedes no existieran y resulta que Pedro Sánchez les ha comido la tostada y ustedes lo han comprado todo».

Por último, ha parafraseado a Winston Churchill para describir cómo el líder del PSOE los ha comprado: