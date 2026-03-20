Ismael Sirio López (PP) tiene que cortar su intervención ante un grave insulto lanzado desde la bancada de ‘Hamás Madrid’

No dejó que el insulto cayera al vacío ni en el olvido.

Ismael Sirio López, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, tuvo que cortar su intervención desde la tribuna de oradores para denunciar que desde la bancada de Más Madrid, más conocida como ‘Hamás Madrid‘, se lanzó un grave insulto.

El parlamentario de la formación de Isabel Díaz Ayuso estaba hablando sobre el nuevo mantra del sanchismo, la herramienta ‘Hodio’, y las contradicciones que había entre un Gobierno socialcomunista que, supuestamente, pretende perseguir esos delitos de odio al tiempo que fabrica ese mismo resentimiento.

Y todo iba perfecto hasta que desde los escaños de Más Madrid el diputado del PP escuchó a la perfección un más que audible «hijo de puta».

Ahí Ismael Sirio López se giró hacia la Presidencia de la Cámara autonómica para denunciar lo que acababa de suceder:

He escuchado hijo de puta. Sí, sí, tengan ustedes más cuidado porque dicen esas cosas cuando estamos hablando de odio. De verdad, son ustedes lo peor de la política, son el peor ejemplo de la política que se puede dar en la Asamblea de Madrid. Si el odio, como dice el presidente del Gobierno, se fabrica, empiecen por cerrar ustedes su propia cadena de producción y dejar de exportarlo a toda la sociedad.

Este no es un incidente aislado. Es la enésima prueba de que la izquierda madrileña –con Más Madrid a la cabeza– no soporta la discrepancia. Prefieren el insulto al argumento, el griterío al diálogo y la coacción a la democracia. Mientras Pedro Sánchez regala impunidad a sus socios golpistas en el Congreso, sus correligionarios en Madrid convierten la Asamblea en un corral de gallinas enfurecidas.