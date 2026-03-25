Abascal derriba de un plumazo la chulería de Sánchez con el ‘No a la Guerra’: «Usted solo es valiente con los huevos de los demás»

Santiago Abascal no se cortó un ápice.

El presidente de VOX subió a la tribuna del Congreso de los Diputados para dejar claro que Pedro Sánchez tiene un cacao tremendo en la cabeza con su postura pacifista metamorfoseada en belicista cuando le viene bien a sus intereses.

Para el dirigente del tercer partido de España, el inquilino de La Moncloa se parapeta en Irán para seguir faltando a la verdad:

La explicación no nos ha quedado clara. ¿Cuál es su postura? ¿La de mandar buques de guerra o la de las pancartas gigantes del no a la guerra? ¿Por qué ha escenificado las dos? En realidad da igual lo que diga o lo que haga el señor Sánchez aquí o en cualquier parte. Su postura se puede resumir siempre en un no a la verdad. Miente como siempre.

Aseveró Abascal que para Sánchez la guerra solo le vale para seguir tapando sus corrupciones:

Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas. Sí, porque con cualquier desastre el señor Sánchez aprovecha para hacer caja con sus socios y para tapar sus corrupciones.

Y saldó su intervención con una frase para el mármol: