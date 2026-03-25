Apoteósica Ester Muñoz (PP) contra María Jesús Montero: «¡Usted solo es mentiras y engaños!»

La sesión de control al Gobierno Sánchez en el Congreso de los Diputados dejó una imagen para la historia.

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular, protagonizó una intervención apoteósica, directa y sin concesiones contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Con un tono firme y cargado de indignación, Muñoz no se anduvo con rodeos. La diputada popular llevaó al hemiciclo un dossier de pantallazos y declaraciones textuales de la propia Montero desde 2023. En ellas, la ministra prometía una y otra vez la presentación de nuevos Presupuestos Generales del Estado… que nunca llegaron:

No es capaz de hacer un balance porque no lo tiene. Mire, esta es usted en 2023 diciendo que traería presupuestos en 2024. Esta usted en 2024 diciendo que traería presupuestos en 2025. Esta es usted en 2025 diciendo que tendría presupuestos en 2026. Y esta es usted hace unas semanas diciendo que tendría presupuestos en 2027. Mentiras y engaños. Eso es usted, señora vicepresidenta. No solamente incompetencia, también corrupción.

Recordó otros hitos de la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía:

Usted en enero del 24 dijo que pondría las manos en el fuego por el señor Cerdán, un señor que acabó en la cárcel y del que usted no ha dicho absolutamente nada. Esta es usted. Venía vestida igual. Aplaudió durante un minuto y medio al señor Ábalos, un ministro compañero suyo que contrataba a mujeres prostituidas. Y usted, ni como ministra ni como mujer, dijo absolutamente nada, señora vicepresidenta. Mire, lo peor de eso no es eso solo. Es que además usted ayuda a su jefe a intervenir. A cambiar poder por impunidad. Y estaba trabajando en una financiación que iba a atacar al resto de los españoles. Señora vicepresidenta, usted no va a ser presidenta de la Junta de Andalucía.

Y aseguró que le desea lo mejor en lo personal, pero que sea consciente de que Sánchez la ha dejado caer: