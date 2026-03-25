Feijóo desquicia a la bancada del PSOE con la foto de Sánchez en los misiles de Irán

El gesto fue, sencillamente, colosal.

La imagen de Pedro Sánchez pegada en los misiles iraníes irrumpió como un cohete en plena sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Alberto Núñez Feijóo no dudó en utilizarla para acorralar al presidente del Gobierno y provocó el desconcierto, los murmullos y la visible incomodidad en las filas socialistas.

El líder del PP exhibió las controvertidas fotografías difundidas por agencias iraníes cercanas a la Guardia Revolucionaria como Tasnim y que también fueron compradas por la Agencia EFE, en las que aparece el rostro de Sánchez junto a una frase suya:

Por supuesto, esta guerra no solo es ilegal, sino también inhumana. Gracias, Primer Ministro.

Según la propaganda de Teherán, esas pegatinas adornaban misiles balísticos destinados a Israel en medio de la escalada bélica en Oriente Próximo.

Feijóo fue a saco contra el dirigente de La Moncloa:

La verdad es que usted ha intentado imitar a Pablo Iglesias. Su problema es que Pablo Iglesias es mucho más auténtico que usted. Yo diría, señorías, que algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra. Señoría, Agencia EFE y agencias iraníes muestran una frase y una foto de Pedro Sánchez en un misil contra Israel. Señor Sánchez, le ha dado las gracias el régimen iraní, le han dado las gracias las organizaciones terroristas….

En ese momento, el líder de la oposición es interrumpido por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ante el revuelo en la bancada del PSOE:

Un momento, un momento, señor Feijóo. Por favor, silencio, silencio. Diputados y diputadas del Grupo Socialista, silencio.

Feijóo retomó su discurso:

A todos los que le dan las gracias. Las organizaciones terroristas de Hamas y Hezbollah, los hutíes, los secuaces de Maduro, le falta el aplauso del régimen norcoreano. Aunque tiene dudas de cómo le juzgará la historia, a nivel de Nelson Mandela, no creo. Por cortesía, excuso mencionar con qué otros personajes le comparará.

#EnDirecto | Feijóo traslada a Sánchez la postura del PP sobre la guerra de Irán: «Le resumo nuestra posición: no a la guerra y no a usted» pic.twitter.com/NqtG350fv7 — Europa Press (@europapress) March 25, 2026

Y resumió la postura del PP: