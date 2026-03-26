Cruce de cables de Beatriz Corredor con un senador del PP por entender que la llamó «señora del apagón»

¡Menudo cruce de cables!

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, se puso como el auténtico bicho del pantano durante la comisión del Senado que investiga el apagón masivo del 28 de abril de 2025.

La socialista fue calentándose ante las preguntas incisivas del senador Miguel Ángel Castellón (PP) que puso en solfa las explicaciones de Corredor sobre el cero energético que sufrió España:

Entonces, señora Corredor, si es irrelevante que hubiese más grupos y que, por tanto, hubiese más margen para operar, ¿por qué pidieron más grupos a las eléctricas a media mañana, a las 12 de la mañana, para que se activaran?

La presidenta de Red Eléctrica se negó a responder:

Señoría, aquí han venido a comparecer todos los equipos técnicos de la red eléctrica. Le sugiero que relea el diario de sesiones para que pueda encontrar las respuestas que le dieron los técnicos. Esta respuesta ha sido dada y le consta ya a esta comisión.

Y entonces se produjo el momento que provocó el monumental enfado de Corredor cuando Castellón formuló la siguiente pregunta:

¿Y por qué al día siguiente, señora, del apagón en vez de programar nueve grupos…

La política del PSOE, enchufada en Red Eléctrica, se puso de los nervios:

Disculpe, señoría, ¿me ha llamado señora del apagón?

El senador popular pidió disculpas por su lapsus:

Pues discúlpeme, es un lapsus.

El presidnte de la comisión, Francisco Javier Márquez, decidió decretar un receso de cinco minutos:

Vamos a hacer cinco minutos para que se tranquilice la señora Corredor.

Pero la presidenta de Red Eléctrica pidió que no se hiciera ese receso: