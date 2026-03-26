Patxi López enloquece en el Congreso contra el PP: «¡Ya vale de esa mierda de utilizar a las víctimas de ETA!»

Está desatado.

Y, casi peor, ya raya en la esquizofronia más profunda.

Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, perpetró en la jornada del 25 de marzo de 2026, una de las intervenciones más macarras que se le recuerda a un político.

De hecho, quien fuera en su momento presidente de la Cámara Baja, ya venía de haber protagonizado un vomitivo incidente en la sala de prensa con el periodista Vito Quiles 24 horas antes.

Primero cargó contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo:

Pero miren, el señor Feijóo tendrá muchos títulos y será catedrático de todo para dar lecciones a todo el mundo. Pero cada vez que habla demuestra que no es más que un ignorante supino. Da igual que se hable de Orwell y 1984, de Amenábar o Almodóvar, de las cosas que propone que llevan años en marcha, pero es que hoy lo ha vuelto a demostrar cuando habla de los grados penitenciarios. Los grados penitenciarios son ley y en última instancia los decide un juez, un juez que puede avalarlos o denegarlos, no de un gobierno.

A continuación, López entró en estado de convulsión dialéctica:

Y ya está bien, a ustedes les da igual, porque cada vez que están perdidos sacan a pasear el comodín de ETA, pero ¿podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA? ¿podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas y la democracia frente al terrorismo? ¿Podrán de una puñetera vez saber el significado profundo de la democracia, que no es su coto privado, que es una ciudad abierta para todos aquellos que cumplen las normas? Ya vale, ya vale de esa utilización de mierda. Eso son ustedes. Son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia.

Un portavoz del Gobierno diciendo que soy un “matón” y un “acosador de mujeres” sin ninguna prueba, sin ninguna condena, sin ningún antecedente. Es inaudito la de mierda que tengo que aguantar. Luego a otra le dicen cualquier chorrada y se lía la de Dios. pic.twitter.com/JkR2v3npDO — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 25, 2026

Y acabó metiendo en el mismo saco a Vito Quiles: