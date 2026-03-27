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EL PORTAVOZ SOCIALISTA LA VUELVE A LIAR EN LOS PASILLOS DEL HEMICICLO

Patxi López remata su semana negra en el Congreso aplaudiendo la muerte de Noelia Castillo

Indignación en las redes: "Patxi López dice que es legal que se cumpla la voluntad de Noelia.Está acostumbrado a ver ataúdes y llevarlos en sus hombros"

Archivado en: Parlamento | Política

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Cero empatía.

Pero no es de extrañar conociendo al personaje.

Patxi López cerró una de sus semanas más complicadas como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso tras sus arremetidas contra Vito Quiles y el PP con una declaración que generó una fuerte polémica.

Mientras el hemiciclo debatía o reaccionaba a la noticia de la muerte asistida de Noelia Castillo, la joven barcelonesa de 25 años que recibió la eutanasia tras una larga batalla judicial, el dirigente socialista no dudó en posicionarse:

Cumple la voluntad de Noelia, es absolutamente legal, se han seguido todos los pasos y me parece correcto.

Cuando le trajeron a colación la reflexión que VOX había hecho en el Congreso de los Diputados sobre el caso de Noelia, acusando al Estado de haberla ejecutado, López soltó un despreciativo mensaje:

Sin comentarios.

Las redes estallaron de indignación:

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