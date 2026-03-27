Patxi López remata su semana negra en el Congreso aplaudiendo la muerte de Noelia Castillo

Cero empatía.

Pero no es de extrañar conociendo al personaje.

Patxi López cerró una de sus semanas más complicadas como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso tras sus arremetidas contra Vito Quiles y el PP con una declaración que generó una fuerte polémica.

Mientras el hemiciclo debatía o reaccionaba a la noticia de la muerte asistida de Noelia Castillo, la joven barcelonesa de 25 años que recibió la eutanasia tras una larga batalla judicial, el dirigente socialista no dudó en posicionarse:

Cumple la voluntad de Noelia, es absolutamente legal, se han seguido todos los pasos y me parece correcto.

Estoy muy afectado por esta noticia.

El Estado le quita a una hija a sus padres. Los Menas la violan. Y la solución que le da el Estado es suicidarla. La España de Sánchez es una película de terror. https://t.co/0IvAG57ias — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) March 25, 2026

Cuando le trajeron a colación la reflexión que VOX había hecho en el Congreso de los Diputados sobre el caso de Noelia, acusando al Estado de haberla ejecutado, López soltó un despreciativo mensaje:

Sin comentarios.

Las redes estallaron de indignación:

Cómo Patxi López que dice que hay que respetar la voluntad de la de la pobre Noelia y digo yo, al igual que los asesinados por ETA , verdad Patxi? https://t.co/SoNpdppFje — Javier Fernández (@JFdz123) March 26, 2026

🇪🇸 | #URGENTE HIJO DE PUTA: El miserable vocero del PSOE, Patxi López, afirmó que le parece «correcto» el asesinato de Noelia Castillo, la joven de 25 años que fue violada en manada por inmigrantes en un centro de menores. pic.twitter.com/agGwjlZzKc — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) March 26, 2026

Patxi López dice que es legal que se cumpla la voluntad de Noelia.

Está acostumbrado a ver ataúdes ⚰️ y llevarlos en sus hombros.

Pobre Noelia. D.E.P.🙏🏻🇪🇸 pic.twitter.com/NkwajHrfSU — Víctor Sanchez Fortun (@Motard8559) March 26, 2026

Patxi López, hablando de Noelia: desde las instituciones no hicisteis absolutamente nada por mejorar la calidad de vida de esa chica. Pedazo de hipócrita. Estamos rodeados de zurdos que solo saben dar lecciones mientras fallan a las víctimas.🤮 — Aimar di Sonato (@aimarsonnato) March 26, 2026