El PP expulsa de una comisión a la maleducada diputada del pelo azul: “¡Ya tienes tu corte para ElPlural!”

El circo de la izquierda no se limita a los escándalos de corrupción que afloran día sí y día también, sino que lo han llevado a los órganos de gobierno, como el Consejo de Ministros. Hoy ha tocado el turno a la Asamblea de Madrid.

En la Comisión de Estudio para abordar el impacto de la droga en la Comunidad, discutían el dictamen del grupo para implementar políticas. Sin embargo, durante la sesión, la diputada de Más Madrid, Marta Carmona, buscó sabotear la discusión.

Hasta tal punto que el presidente de la comisión, Ismael Sirio López, tuvo que expulsarla.

Todo ello en medio de una polémica alimentada por el pasquín sanchista El Plural.

El propio Sirio López lo denunció en redes sociales, publicando el vídeo del momento, acompañado de un texto en el que resaltaba que las constantes interrupciones fueron el detonante.

«Acabo de expulsar a la diputada de Más Madrid, Marta Carmona, de la comisión de la Asamblea de Madrid. Más de dos minutos de interrupciones, mala educación y faltas de respeto.

Intolerable».

Durante los dos minutos se aprecia cómo el presidente de la comisión repite en reiteradas ocasiones que la diputada de extrema izquierda no tenía la palabra.

Tras la tercera advertencia, le recriminó lo que consideraba una «falta de educación gravísima» y advirtió de que, a la siguiente, sería expulsada.

Finalmente, y ante las continuas interrupciones, el popular expulsó a Carmona y le acusó de montar un espectáculo para lograr un vídeo para redes sociales y para una nota en su medio propagandístico:

«Entiendo que es lo que quería, lo ha conseguido. Ya tiene usted su corte de vídeo, ya lo puede usted pasar a El Plural o al medio que quiera y adelante».

Efectivamente, la noticia fue publicada en el medio en el contexto del bulo de los DNI o de la ‘bomba lapa’ casi al momento, lo que demostraría que todo fue un espectáculo.