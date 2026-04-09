María Caballero (UPN) tritura a una senadora del PSOE por acusar al PP de «sacar a pasear a una ETA muerta»

Un festival de zascas.

El pleno en el Senado vivió un momento tenso cuando se debatió la reforma de la ley de víctimas del terrorismo, destinada a endurecer las sanciones contra los homenajes y actos de enaltecimiento a etarras.

La senadora socialista Julia María Liberal defendió la posición de su grupo afirmando que «no se puede sacar a pasear a una ETA muerta desde 2011″ y criticó que la derecha utilizase el terrorismo para generar «ruido y confrontación» en lugar de construir convivencia «con rigor y memoria»:

No permitiremos que ustedes sigan dividiendo a la sociedad, señores del Partido Popular. No lo permitiremos. No vamos a permitir que utilicen a las víctimas para seguir sacando a pasear a ETA, que lleva extinguida, muerta y dormida desde el año 2011.

Sus palabras provocaron la inmediata y contundente reacción de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, hija de Tomás Caballero, concejal de Pamplona asesinado por ETA en 1998.

La senadora navarra mostró en el hemiciclo la imagen de un niño que, durante una carrera a favor de los presos de ETA celebrada en enero de 2026, lucía una camiseta con la foto del etarra Patxi Ruiz, condenado por el asesinato de su padre.

Yo no puedo menos que recordar la frase que pronunció también el senador socialista Navarro en su estreno, diciendo que quieren mantener una existencia ficticia de ETA como una llama perpetua. Y hoy ha dicho la señora Liberal que sacamos a ETA a pasear. Yo alucino, señora Liberal, y me da vergüenza ¿Quien saca a pasear aquí a ETA? Esto es un niño con la foto del asesino que mató a mi padre. Esto es sacar a ETA a pasear. Todos los años están sacando a ETA a pasear y quieren que nos aguantemos, que nos callemos. No lo soporto.

Caballero reprochó al PSOE que «nunca hace nada» contra estos actos y que solo busca «ponerse el sello de ‘yo acabé con ETA’», mientras que las víctimas siguen viendo cómo se blanquea o se normaliza el terrorismo a través de homenajes y simbología etarra.

La intervención de la senadora de UPN fue aplaudida por la mayoría de asistentes en la Cámara Alta.