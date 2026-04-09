Un senador del PP pilla al amigo de Zapatero, ‘Julito’ Martínez, que asiente a su pregunta sobre Plus Ultra: «¡Míreme!»

Pillado.

Finalmente, el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, acudió a la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno de Pedro Sánchez relacionadas con la trama de corrupción socialista conocida como el «caso Koldo».

Después de varios intentos por parte del PP para que declarara, «Julito» Martínez —dueño de la consultora Análisis Relevante y que se reunió con el expresidente 72 horas antes de su detención en la causa de Plus Ultra— finalmente hizo acto de presencia en la Comisión de la Cámara Alta.

Sin embargo, se negó a responder a las preguntas de los senadores del PP, Vox y UPN, acogiéndose a su derecho a no declarar. «Ustedes preguntan, yo no voy a responder», dijo al inicio de la sesión.

Todas las formaciones reclamaron esta nueva afrenta al Senado. Bueno, todas menos el PSOE. La senadora del partido de Sánchez María del Pilar Zamora aplaudió la falta de explicaciones y afirmó sin ruborizarse: «Aquí, en ocasiones, se tienen menos garantías que en un juzgado».

Pero no se fue indemne el amigo del gurú de Pedro Sánchez.

El senador del PP Juan José Sanz se mostró implacable, echando en cara toda la batería de preguntas que tenía preparadas, en especial las que destapan que Plus Ultra no cumplía con las condiciones mínimas para recibir el rescate. De hecho, recordó que ni siquiera cumplía con los requisitos para obtener préstamos del ICO.

«¿Sabe cuánto recibió Air Europa? 475. ¿Sabe cuál es la primera conclusión evidente? Que Zapatero tenía más influencia que Begoña Gómez. Esto es una conclusión demostrada. No era estratégica, no era solvente, no era proporcional, no cumplía ninguno de los requisitos. ¿Cuál era la clave? Usted y Zapatero, señor Martínez».

El «momento de oro» llegó cuando inquirió sobre lo extraño de que los únicos clientes de la consultora eran Zapatero y sus hijas y que el dinero que recibió por haber conseguido el rescate terminó en manos de la familia del socialista: