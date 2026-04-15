¡Maldita hemeroteca! El día que el PSOE no expulsó a una diputada de ERC tras insultar a Macarena Olona

La hemeroteca retrata al PSOE.

El Congreso de los Diputados volvió a vivir el 14 de abril de 2026 una escena de alta tensión.

El diputado de VOX José María Sánchez García, portavoz en la Comisión Constitucional, fue expulsado del Pleno tras ser llamado al orden en tres ocasiones.

El parlamentario subió al estrado de la Mesa, se dirigió primero a una letrada y después trató de hablar con el vicepresidente primero, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía la sesión en ese momento.

Sánchez reclamó la palabra para denunciar que un diputado de ERC le había insultado en dos ocasiones durante el debate de una proposición de ley.

Ante la negativa de la Presidencia, optó por subir personalmente al estrado. Gómez de Celis, visiblemente tenso, le llamó al orden repetidamente y acabó expulsándolo del hemiciclo.

Horas después, el propio Gómez de Celis fue por los medios de comunicación progres a hacerse la víctima y a decir que «lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo».

Pero aquí entra en juego la maldita hemeroteca.

Todo mi apoyo a @Macarena_Olona ante los insultos de «las feministas» de siempre. Seguirán rabiando porque a mala educación y ordinariez no les ganamos en la derecha. pic.twitter.com/dSMPCVBlZZ — ᴍᴀᴄᴀʀᴇɴᴀ ᴘᴜᴇɴᴛᴇꜱ (@maca_puentes) June 22, 2021

Porque este no es el primer episodio de insultos graves en el Congreso, ni mucho menos. VOX lleva años denunciando una aplicación selectiva del reglamento por parte de las presidencias socialistas.

Concretamente, el 21 de septiembre de 2021, durante un debate sobre la reforma del aborto, una diputada de ERC, María Carvalho, se acercó al escaño de Macarena Olona y la llamó «fascista» a escasos centímetros, en un claro gesto de confrontación personal.

La presidenta de entonces, Meritxell Batet, del PSOE no ordenó ninguna expulsión inmediata ni llamó al orden de forma equivalente a la diputada independentista.

VOX lo denunció en su momento como una «doble vara de medir»: insultos graves contra sus diputados se toleraban o se gestionaban con mano blanda cuando provenían de socios del Gobierno o de la izquierda, mientras que cualquier exceso verbal desde sus bancadas era castigado con rapidez y dureza.