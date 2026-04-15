Óscar Puente vuelve a descarrilar exigiendo responsabilidades al PP por los 47 muertos del accidente ferroviario en Adamuz

De auténtico frenopático.

En plena sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, volvió a desviar el foco de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) hacia el Gobierno andaluz.

Puente, con todo el papo del mundo, exigió al presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, que «asuma su responsabilidad y dé explicaciones urgentes a las víctimas» por la que considera una «gravísima negligencia» en la coordinación del servicio de emergencias 112.

A respuesta de los diputados del PP Eduardo Carazo y Elías Bendodo, el titular ministerial afirmó con todo el descaro que debe ser el inquilino del Palacio de San Telmo quien debe dar explicaciones a los ciudadanos, a pesar de conocerse sobradamente que el Gobierno sanchista hizo toda dejación de funciones en este asunto:

Yo no le pido que dimita, solamente le pido una cosa muy sencilla: que salga y responda a estas acusaciones

La intervención de Puente se produjo al tiempo que la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se concentrara frente al Congreso, donde desplegaron 47 sillas vacías (46 por las víctimas del accidente del 18 de enero en Córdoba y una por el maquinista fallecido días después en Gelida (Barcelona). Los familiares, acompañados de víctimas de otras tragedias como Angrois (La Coruña) o Bejís (Castellón), corearon «Óscar Puente dimisión» y reclamaron transparencia total, el esclarecimiento de las causas y responsabilidades políticas.

El PP pide la dimisión de Óscar Puente por el accidente de Adamuz y éste recuerda que el PP «no dio explicaciones» del accidente de Angrois. pic.twitter.com/1LTDUmVtnl — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 15, 2026

El siniestro, que se produjo cuando un tren Iryo Málaga-Madrid descarriló e invadió la vía contraria colisionando con un Alvia con destino a Huelva, dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos. Las investigaciones preliminares y el informe de la Guardia Civil apuntan a un posible fallo en la infraestructura de la vía gestionada por Adif (dependiente del Ministerio de Transportes), con indicios de que la vía podría haber estado dañada desde horas antes del accidente.

Sin embargo, el ministro insistió en señalar a la gestión autonómica de las emergencias. Puente ha recordado que algunas víctimas y familiares han denunciado una supuesta «atención tardía» del 112 andaluz y ha reclamado que el presidente Moreno Bonilla y su consejero den la cara «como he hecho yo desde el primer día».

Esta nueva estrategia de Puente generó un profundo malestar entre las familias. Varias fuentes cercanas a las víctimas consultadas por diferentes medios consideran que se está «politizando el dolor» y que el ministro intenta eludir su responsabilidad política como máximo responsable de la seguridad ferroviaria y del mantenimiento de las infraestructuras de Adif.