Ayuso hunde a la gritona y xenófoba de Más Madrid con una contundente advertencia

La deriva de la izquierda ha llegado a tal punto que ya no intentan ocultar la hipocresía de sus dobles estándares para señalar al contrario, con el rabo de paja ya en llamas. Y en la Asamblea de Madrid se ha visto un nuevo episodio, con la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sacando a pasear todo su sectarismo y xenofobia. Porque los inmigrantes solo son buenos si opinan como ellos.

La política de extrema izquierda inició su intervención con la misma línea de siempre: insultar y descalificar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al etiquetarla como «mala persona», en esta ocasión por criticar la forma en que se plantea la regularización masiva impulsada por el Gobierno de Sánchez.

Tras cargar contra la popular y contra los ricos, afirmando que son una «minoría peligrosa» y que hay «que deportarlos», pasó a unos ataques xenófobos contra los venezolanos, al señalar que quienes apoyan la lucha de la líder venezolana y acuden a la concentración de este sábado son «fans».

Pero esto no pasó desapercibido para Ayuso:

«Ahí está la catadura moral de todos ustedes cuando son capaces de llamar fans a personas que han tenido que emigrar, millones de personas, ocho millones de personas que se han tenido que exiliar de Venezuela, fans».

También le dio tiempo para burlarse de ella y de la izquierda por cómo han sacado pecho por la derrota de Orbán en Hungría, cuando el ganador pertenece al Partido Popular Europeo.

«Usted me tiene tanta tirria que ni razona. Esta misma semana dice en las elecciones húngaras “mal día para Ayuso”, que ha ganado el candidato popular, pero infórmese un poco».

En clave nacional, afeó su intento por revivir la obsoleta lucha de clases, echando en cara cómo la izquierda dogmática multiplica la pobreza cuando gobierna como estrategia para someter a los pueblos.

«¿Qué más les da la vida de la gente si son ustedes los que multiplican la pobreza y la pretendida lucha de clases para vivir de los pobres? ¡Que viven de los pobres, señores comunistas de la izquierda! Es de lo que están viviendo, tapando la verdad, tapando y siendo cómplices de las víctimas de sus cuestiones».

Finalmente, hundió a Bergerot restregando toda la corrupción e hipocresía en su cara, sacando los escándalos de las «sobrinas» y hasta del CNIO. Para finalizar, lanzó una advertencia sobre lo que le espera a la izquierda: