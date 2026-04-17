Circo en el Senado: la esposa de Cerdán pasa la sesión jugando con el móvil y se indigna cuando la llaman ‘La Paqui’

Un esperpento que lo hubiese firmado Ramón María del Valle-Inclán.

Tras plantarse en dos ocasiones anteriores alegando problemas de salud, Francisca Muñoz Cano, esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, compareció en la tarde del 16 de abril de 2026 ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Lo que prometía ser una sesión para aclarar los supuestos gastos de lujo pagados con fondos de la trama (compras en El Corte Inglés, restaurantes, viajes…) se convirtió en un esperpento que dejó a más de un senador con la boca abierta.

Desde el primer minuto, la comparecencia fue un completo circo.

Muñoz llegó con más de 20 minutos de retraso y exigió entrar acompañada por dos asesores, cuando el reglamento solo permite uno. Tras varios minutos de negociación y con los senadores esperando, finalmente accedió… pero con cara de pocos amigos.

Una vez sentada, la mujer de Cerdán optó por la estrategia del silencio total.

Se acogió a su derecho a no declarar argumentando que su marido está investigado penalmente por los mismos hechos y que ella «carece de información» sobre el objeto de la comisión. Hasta ahí, todo dentro de lo previsible en estos casos.

Durante casi dos horas, Francisca Muñoz permaneció con la cabeza gacha, haciendo scroll infinito en su teléfono. Ni levantó la vista cuando se mencionaron los mensajes de la UCO en los que su marido y el empresario de Servinabar se quejaban de los «gastos desmedidos» de ‘La Paqui’, ni cuando hablaron de las compras en El Corte Inglés «que la conocen todas las vendedoras», ni cuando se aludió a los áticos, restaurantes de lujo y vacaciones pagadas presuntamente con dinero de la trama.

Los senadores del PP y de UPN no daban crédito. La portavoz del PP, Ana Beltrán, le reprochó directamente su «mala educación» y su «descortesía con los representantes de los españoles».

Otro senador ironizó: «¿Está jugando al Candy Crush o mirando la web de El Corte Inglés?».

El único momento en que ‘la Paqui’ reaccionó fue cuando la senadora de UPN, María Caballero, se refirió a ella utilizando el apodo que aparece en los informes de la Guardia Civil:

La Paqui, que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés….

En ese instante, Francisca Muñoz levantó la cabeza, activó el micrófono y, visiblemente indignada, soltó:

Yo me llamo Francisca Muñoz Cano. ‘La Paqui’ es despectivo y clasista, ¿vale? Que quede claro.

El dedo índice en alto, tono elevado y mirada desafiante. El único estallido de toda la tarde.

La senadora Caballero y el resto de la comisión intentaron continuar, pero Muñoz volvió rápidamente a su posición inicial: cabeza baja y atención exclusiva en la pantalla del móvil.