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COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SEPI

La comisión de ‘Chiqui’ Montero en el Senado acaba siendo un espectáculo: la ‘verdulera’ socialista pierde los papeles

La exvicepresidenta primera suma a las evasivas y faltas de respuesta sus malas formas al verse arrinconada por las preguntas del senador popular Gerardo Camps

Archivado en: Justicia | Parlamento | Partidos Políticos | Política

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María Jesús &#039;Chiqui&#039; Montero (PSOE)

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La «mujer más poderosa de la democracia», María Jesús Montero comparece en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del Senado este lunes 20 de abril.

La exvicepresidenta primera tiene un negro futuro en su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo. Ya no sólo por el batacazo que auguran las encuestas. El PP prepara toda su artillería contra la exministra de Hacienda.

«Chiqui», al no poder explicar cómo se convirtió la SEPI en un centro de operaciones de la corrupción socialista que hunde al Gobierno de Pedro Sánchez, fue a lo suyo: contestar con evasivas, alargar cada respuesta para dejar sin tiempo a los senadores que la interpelan y reclamar que las preguntas no guardan relación con la comisión.

Sin embargo, al ver que la cosa no salía como quería, se fue calentando hasta perder los papeles y sacar su peor versión.

Así, la exvicepresidenta primera suma a las evasivas y faltas de respuesta sus malas formas al verse arrinconada por las preguntas del senador del Partido Popular, Gerardo Camps.

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