Cayetana Álvarez de Toledo retrata al «racista» Félix Bolaños con una cita de Vargas Llosa: «¡Qué vergüenza!»

Venía mal y lo dejó peor.

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha retratado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a cuenta de sus alianzas con dictaduras y regímenes autoritarios de todo el mundo, como China, Cuba, Irán o Venezuela.

Le bastó una simple pregunta de sí o no para dejar en evidencia al socialista, que acudió a la sesión todavía con los efectos de un resfriado: ¿China es una dictadura? La respuesta de Bolaños fue recordar que algunos miembros del PP han ido al gigante asiático, como Rueda o Fraga.

La popular se mostró sorprendida por la respuesta del ministro a una pregunta cerrada: «Se escuda en Rueda. ¿Es incapaz de contestarlo?».

«Sí, China es una dictadura. De verdad, es incapaz de contestarlo. Un país sin elecciones, sin partidos, sin disidencia, sin libertad. ¿Ese es su modelo para España? Tampoco llamó dictador a Maduro, de hecho. Pero a nosotros nos llama, como hoy, racistas y xenófobos».

Tras esto, Álvarez de Toledo pasó a citar al escritor Mario Vargas Llosa para retratar al socialista:

«Racistas son los europeos que aceptan para América Latina lo que jamás tolerarían para sí mismos: censura, represión y tortura. Es decir, lo que hacen ustedes».

También resaltó el sentido «antinacional» del Ejecutivo de Sánchez al pactar con un partido —EH Bildu— que considera legítimo matar españoles: «Son racistas progresistas».

En este sentido, añadió:

«Señor Bolaños, caretas fuera. Cuatro viajes a China y una cumbre liberticida en Barcelona con el aval explícito de la dictadura cubana. Sánchez no es la némesis pacifista de Trump, sino la de María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, y pretendía que ella lo blanqueara. Al amigo de Delcy, héroe de los ayatolás y troyano de Pekín. La subestiman, a su coherencia y a su dignidad. Señor Bolaños, los enemigos de la democracia comparten dos vicios: el odio a la justicia y el terror a las urnas. Petro habla del cártel de las togas. Solo le falta a usted hacer lo mismo. Él, precisamente. Sheinbaum liquidó el poder judicial en México. Y usted ha logrado, sí, la mayor transformación de la justicia en décadas. Ahora la justicia tiene que defenderse del ministro de Justicia. ¡Qué vergüenza!».

Por último, y ante el último barómetro del CIS, con ironía retó al Gobierno de Sánchez a convocar elecciones urgentemente: