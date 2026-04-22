Ester Muñoz hunde al «moderado» Carlos Cuerpo por la corrupción sanchista: «Usted lo eligió»

Sin respuestas. Y es que no hay cómo justificarlo.

Así ha dejado la portavoz en el Congreso del Partido Popular, Ester Muñoz, al nuevo vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, en la sesión de control en el Parlamento de este miércoles, 22 de abril.

La popular le ha dado la «enhorabuena» por el nombramiento recordándole todos los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

Eso sí, le ha advertido sobre los riesgos que supone ser mano derecha del líder del PSOE.

«Ha conseguido usted escalar hasta la vicepresidencia del Gobierno. Aunque, claro, viendo cómo han acabado las manos derechas del señor Sánchez —dos en prisión y otra exiliada en Andalucía para perder por él—, igual casi mejor le doy el pésame».

Tras la «cálida» bienvenida, Muñoz recordó las palabras de Cuerpo en un programa de radio en el que afirmó que se sentía completamente «indignado» por la corrupción, como cualquier ciudadano, por lo que le preguntó si le indignaban los innumerables casos que salpican al sanchismo.

«¿A usted le indigna que un ministro de Transportes de este Gobierno esté en prisión? ¿A usted le indignan los amaños de contratos que están siendo investigados por la justicia en algunos ministerios de este Gobierno? ¿A usted le indigna que una empresaria haya acreditado ante el Tribunal Supremo que llevaba bolsas con dinero negro a Ferraz? ¿A usted le indigna que la mujer del presidente del Gobierno se haya aprovechado de ser la mujer del presidente del Gobierno para sus negocios? Señor Cuerpo, si a usted todo esto le indigna, como a cualquier ciudadano, ¿por qué aceptó ser vicepresidente de toda esta corrupción?».

Ante la imposibilidad de defender lo indefendible, el también ministro de Economía fue incapaz de criticar los casos de corrupción y prefirió echar balones fuera, haciendo una reflexión «más genérica» sobre las preguntas que se realizan en el hemiciclo.

«Lo que quiero decir es que es importante que tratemos el conjunto de las preocupaciones de los españoles en esta sesión de control», concluyó.

Sin embargo, Muñoz no se dejó llevar por las buenas formas y el tono sereno del socialista —aunque lo agradeció ante el evidente contraste con las maneras de María Jesús Montero— y reiteró la pregunta sobre la corrupción que rodea al Gobierno.