Feijóo retrata el pánico de Sánchez a pisar la calle: «Prefiere irse a China que ir a Adamuz o Paiporta»

Pedro Sánchez vino a presumir de economía… y se llevó un baño de realidad.

El presidente del Gobierno, como viene acostumbrando a hacer en cada sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, se refugió en datos que, evidentemente, están muy alejados del drama diario que viven millones de españoles.

Así respondió a Alberto Núñez Feijóo (PP) cuando este le cuestionó por los problemas terrenales que sufren los ciudadanos de a pie:

Le voy a leer a quienes califican la buena marcha de España. Por ejemplo, el FMI recientemente dice, y cito textualmente, «España tendrá menos deuda pública, tanto que le preocupa a usted, que la media mundial por primera vez en 16 años». Por primera vez en 16 años, señor Feijóo. El ‘Financial Times‘: «España es un modelo a seguir para resistir los shocks provenientes de la guerra en Irán». Dominique de Villepan, exprimer ministro francés, nada sospechoso de ser de izquierdas: España salva el honor de Europa cuando efectivamente se sitúa enfrente de la violación del derecho internacional en Gaza».

Sin embargo, el líder de la oposición sacó los colores al también máximo exponente del PSOE:

Yo vengo a preguntarle en nombre de millones de españoles que suben al coche, temerosos de tener un accidente por el estado de las autovías. Yo vengo a preguntarle en nombre del millón y medio de ciudadanos que cogen diariamente Cercanías o Rodalíes y ven las incidencias y las anulaciones de sus trenes. Vengo a preguntarle en nombre de los malagueños que llevan tres meses sin AVE y no saben cuándo van a volver a reponerlo. De todos los que compramos un billete de AVE no sabemos si vamos a salir y si vamos a llegar Y sobre todo en nombre de la mayoría de los españoles que estamos preguntándonos qué ocurre con las víctimas de Adamuz a las que ustedes le han mentido constantemente. Señorías, el AVE era una marca España y este prestigio lo han dilapidado. Señor Sánchez, ¿por qué ha disminuido un 30% los pasajeros de AVE con usted de presidente?

Feijóo remachó al inquilino de La Moncloa asegurando que ahora mismo es un político que no puede salir a la calle, al menos en España: