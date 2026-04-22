Tellado (PP) destroza a una Armengol acosada por la corrupción y remata al Gobierno Sánchez: «¡Son ustedes una organización criminal!»

La cara de Francina Armengol fue todo un poema.

La presidenta del Congreso de los Diputados no se esperaba que la intervención de Miguel Tellado, del Grupo Popular, que inicialmente tenía preparada una pregunta para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, acabase explotando en su cara.

Tras conocerse el último informe de la UCO, Tellado exigió al titular ministerial, que también es responsable de las Relaciones con las Cortes, que hiciese ver a Armengol que ya no debería ocupar su puesto en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo:

Mire, es usted el responsable de las Relaciones con las Cortes. Usted sabe, igual que yo, que la señora Armengol ya no debería estar sentada ahí. No debería estar sentada ahí desde hace mucho tiempo. Dos años mintiendo la señora Armengol. Mintiendo en sede parlamentaria, mintiendo en sede judicial. Ha mentido incluso hasta en el Tribunal Supremo. Sabe usted que eso es un delito.

El parlamentario del Partido Popular insistió en las mentiras que aderezan la trayectoria política de la que también fue presidenta de Baleares y aprovechó para lanzar un recado contundente al Ejecutivo de Pedro Sánchez:

Sabe usted que ha mentido durante dos años. Como presidenta del gobierno de Baleares, le ha abierto las puertas de esa comunidad a una organización corrupta. Cuatro millones de euros de adjudicaciones con sus correspondientes mordidas. Dice que no les conocía. Y la UCO al final encontró hasta 65 mensajes, algunos cariñosos. Ustedes no tienen un problema con un juez. Tienen un problema con toda la justicia. Con la Audiencia Nacional, con el Tribunal Supremo, con los juzgados de toda España, con la UCO, con la Guardia Civil. Ustedes no son un gobierno. Ustedes son una organización criminal. Entréguense a la justicia.

La presidenta de la Cámara Baja, aun escudándose en el hecho de que la mecánica parlamentaria no la permitía defenderse, no dudó en llamar cobarde a Tellado: