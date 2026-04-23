Tremendo sopapo de Ayuso a la gritona de Más Madrid que pide expropiar viviendas

Esperpéntico.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, se ha quitado la careta democrática y ha mostrado cómo la extrema izquierda española sueña con instaurar regímenes comunistas como Cuba, Corea del Norte o Venezuela.

Sin ningún tipo de rubor, Bergerot pidió expropiar viviendas a quienes tengan más de una.

«Para que un casero tenga diez casas, tiene que haber diez familias que no tengan ninguna. Para que un casero se haga rico viviendo de las rentas, hay diez inquilinos haciéndose pobres pagando el alquiler. Nadie debería tener diez casas. Nadie. Ni diez ni tres. No existe el derecho a tener diez casas. Existe el derecho a tener una. Nadie debería tener diez casas. Y a quien las tenga hay que freírlas a impuestos y expropiarlas. Claro que sí. Y, como siga a este paso… Señora presidenta, tenga cuidado, que le vamos a expropiar uno de sus pisos también».

Tras semejante intervención, Ayuso pasó al ataque, echando en cara todo el autoritarismo de la diputada de Más Madrid:

«¿Quién se cree usted para meterle la mano en la hucha a los españoles o en la propiedad de nadie? ¿Pero de qué se creen? ¿De qué se creen?».

La presidenta madrileña atizó a la política de extrema izquierda por copiar tanto el discurso como las políticas de regímenes autoritarios y dictaduras:

«Lo que les ocurre es que ustedes quieren hundir a la clase media, como hacen los narcoestados con los que se acuestan para fomentar la lucha de clases. Así hacen con la vivienda. Ustedes lo que quieren es que se acabe directamente con la oferta: la oferta en alquiler, la oferta en compra. Y eso es lo que está disparando los precios, que no haya oportunidades. No se trata de que alguien tenga diez; tiene las que le dé la gana, como hacen tantos líderes de la izquierda. Que, si saco la lista, no paramos. La gente lo que tiene que tener es oportunidades. Esa pretendida lucha de clases les puede funcionar en Venezuela y en Cuba y en todos los países que han hundido, pero no en una democracia liberal, donde cada uno tiene las propiedades que se ha ganado y cada uno tiene derecho a poner su vivienda al precio que le convenga».

Ayuso detalló cómo esas medidas impulsadas por la extrema izquierda, y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido como suyas, ya tienen efectos: mayor pobreza y personas que menos cobran pagando más impuestos que antes de la llegada del líder socialista a Moncloa:

«Cada vez menos personas quieren tener negocios. Hay una crisis de mano de obra inasumible en España por sus políticas comunistas chavistas, que siempre traen la misma pobreza, fomentando la ocupación y la inquiocupación. Pero ¿con qué derecho una persona decide que no va a pagar al propietario de la vivienda cuando la casa es suya? ¿Pero de qué van? La izquierda es la que está provocando el problema de la vivienda en España, que ya prometieron doscientas setenta y seis mil en Madrid. Y le doy otro dato: los salarios en 2018 eran 8.000 euros por encima del salario mínimo. Ahora están igualados. Pobreza, subvención. Eso es lo que estaban buscando, la ruina».

Por último, detalló sus acciones en vivienda, en las que reafirmó su compromiso con la promoción de 50.000 viviendas con algún tipo de protección hasta superar las 70.000 durante la legislatura. Tras esto, le lanzó un dardo por su papel de «calienta asientos» de la ministra de Sanidad, Mónica García: