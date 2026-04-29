Almeida (PP) destroza a Rita Maestre desmontando la propuesta expropiatoria de Más Madrid

Abatida con sus propias armas.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destrozó por completo a la líder municipal de Más Madrid a cuenta de la medida expropiatoria que hace unas fechas lanzó su compañera Manuela Bergerot en la Asamblea de Madrid y que también fue comprada por los parlamentarios de Sumar en el Congreso de los Diputados.
“Hay que empezar a hablar de expropiación. Limitar la propiedad privada. No, usted no tiene derecho a tener 4 casas…hay que achicharrar a impuestos a los rentistas…”
Alberto Ibáñez Mezquita, Grupo Plurinacional SUMAR. pic.twitter.com/d3lPzfvnrj
— Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) April 28, 2026
Según el ‘catecismo’ de esa extrema izquierda, habría que freír a impuestos y expropiar a quienes tuvieran varias viviendas.
Así que el primer edil capitalino retó a Rita Maestre a que suscribiese un compromiso:
Ustedes han hecho una propuesta en la Asamblea de Madrid, que nadie pueda tener más de una vivienda en esta región y en esta ciudad. Bien, ¿firma usted como compromiso ante los inquilinos de la ciudad de Madrid que ninguna persona que vaya a ir en la lista de Más Madrid para las elecciones municipales del año 2027 va a tener más de una vivienda? ¿Se compromete usted con los inquilinos a acabar con la especulación desde su grupo municipal no teniendo más de una vivienda ninguna que forme parte de esa lista?
Obviamente, Martínez-Almeida tuvo claro que ni Rita Maestre ni Más Madrid iban a comprometerse a una medida que iría en contra de su propio patrimonio:
¿En ese caso, se compromete usted con los inquilinos a decir que en el caso de que se tenga más de una vivienda todas esas viviendas se destinarán a alquiler social en la ciudad de Madrid? Porque los inquilinos quieren saber cuál es su compromiso con ellos. No quieren únicamente que nos insulte, que haga política del odio, que haga política de la confrontación. Los inquilinos quieren saber que cuando usted dice que les defiende va a defender que no haya un solo concejal de Más Madrid con más de una vivienda en este ayuntamiento. Pero usted no es capaz, no es capaz de asumir ese compromiso.