Almeida (PP) destroza a Rita Maestre desmontando la propuesta expropiatoria de Más Madrid

Abatida con sus propias armas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, destrozó por completo a la líder municipal de Más Madrid a cuenta de la medida expropiatoria que hace unas fechas lanzó su compañera Manuela Bergerot en la Asamblea de Madrid y que también fue comprada por los parlamentarios de Sumar en el Congreso de los Diputados.

“Hay que empezar a hablar de expropiación. Limitar la propiedad privada. No, usted no tiene derecho a tener 4 casas…hay que achicharrar a impuestos a los rentistas…” Alberto Ibáñez Mezquita, Grupo Plurinacional SUMAR. pic.twitter.com/d3lPzfvnrj — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) April 28, 2026

Según el ‘catecismo’ de esa extrema izquierda, habría que freír a impuestos y expropiar a quienes tuvieran varias viviendas.

Así que el primer edil capitalino retó a Rita Maestre a que suscribiese un compromiso:

Ustedes han hecho una propuesta en la Asamblea de Madrid, que nadie pueda tener más de una vivienda en esta región y en esta ciudad. Bien, ¿firma usted como compromiso ante los inquilinos de la ciudad de Madrid que ninguna persona que vaya a ir en la lista de Más Madrid para las elecciones municipales del año 2027 va a tener más de una vivienda? ¿Se compromete usted con los inquilinos a acabar con la especulación desde su grupo municipal no teniendo más de una vivienda ninguna que forme parte de esa lista?

Obviamente, Martínez-Almeida tuvo claro que ni Rita Maestre ni Más Madrid iban a comprometerse a una medida que iría en contra de su propio patrimonio: