Un diputado de UPN hunde a Pedro Sánchez restregando en su cara toda su corrupción e inmundicia

Durísimo.

El diputado de UPN Alberto Catalán no se ha cortado ni un poco en su interpelación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la corrupción que salpica a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo.

El diputado navarro le ha recriminado al líder del PSOE haber «hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa».

Catalán también le ha criticado por haber «normalizado» la corrupción y por no asumir ninguna responsabilidad por los presuntos chanchullos de sus hombres de confianza. En este sentido, ha recordado las palabras del propio José Luis Ábalos, que defendió la moción de censura impulsada contra Mariano Rajoy justamente basándose en casos de corruptela que salpicaban a los populares.

«Ante esta realidad, usted no ha tenido ni la decencia política ni, al menos, la de dimitir. No podemos normalizar la corrupción. Estas palabras, señor presidente, las decía hace ocho años en esta Cámara su fiel vasallo, aquel al que usted nombró secretario de Organización del Partido Socialista y ministro. Hoy, en el banquillo de los acusados por una presunta trama de corrupción, imputado con otros cargos también del Partido Socialista y de su Gobierno. Llegó al Gobierno, decía, para acabar con la corrupción y ha caído en ella. Le acecha en su entorno, en su partido, en su Gobierno».

También le ha afeado haberse tomado cinco días de «reflexión» tras conocerse la imputación de su mujer, Begoña Gómez, en los que se dedicó a valorar si «valía la pena» seguir en el poder.

«Hace dos años, usted hizo dejación de sus responsabilidades, se recluyó en Palacio, salió de ese retiro, tal día como hoy, manifestando que merecía la pena seguir. ¿De verdad, señor presidente? ¿Seguir para mantenerse en el poder a cualquier precio, levantar muros y enfrentar a españoles? ¿Seguir para no asumir ninguna responsabilidad por los cientos y cientos de violadores que pusieron en la calle? ¿Seguir para pactar con los herederos políticos de ETA, para sacar de la cárcel a etarras y para traicionar a las víctimas de ETA? ¿Seguir para desamparar a las familias de los 46 muertos de Adamuz? ¿Seguir para gobernar de espaldas al Congreso, sin presupuestos, aprobando una regularización masiva de inmigrantes sin control y practicando una política exterior sectaria y sin consenso? ¿Seguir para colonizar empresas e instituciones? ¿Para mirar para otro lado cuando su ministro colocaba a sus queridas en sociedades públicas de las que cobraban sin trabajar? ¿Seguir para que su Gobierno siga atacando y descalificando a jueces y fiscales? ¿Seguir, señor presidente, para impedir el acceso a una vivienda y una sanidad digna? No, señor presidente. Ante tanta indecencia, no mereció la pena seguir».

Tras echar en cara toda la miseria de su gestión, finalmente ha preguntado: «¿Por qué no convoca elecciones?».

La respuesta de Sánchez, a pesar de corta, estuvo llena de cinismo: «Las elecciones se convocarán, como dice la Constitución, en tiempo y forma, en el año 2027».

Sin embargo, la réplica de Catalán dejó con careto al presidente del Gobierno: