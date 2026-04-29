Ester Muñoz pone a rabiar a Pedro Sánchez y al PSOE con sus preguntas sobre la corrupción: «Muestre algo de vergüenza»

Contundente.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado con careto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a su vicepresidente, Carlos Cuerpo; y a toda la bancada socialista al retratarlos por la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del líder del PSOE.
«Usted tiene hoy a su mano derecha ante el Tribunal Supremo, enfrentándose a 20 años de prisión. Sí, muestre algo de vergüenza y de humildad, señor Sánchez».
Tras esto, pasó a interpelar al también ministro de Economía:
«Señor Cuerpo, ¿en un día como hoy usted cree que tampoco hay que hablar de corrupción? En primer lugar, quiero aclararle una cosa: usted no decide qué les preocupa a los españoles y usted tampoco decide qué le preguntamos. Usted está ahí sentado para responder y para decir la verdad, aunque esto último ya sé que le cuesta».
Atizó a Cuerpo por mentir al afirmar que a los españoles no les interesa la corrupción que carcome al Gobierno Frankenstein.
«Usted miente cuando dice que a los españoles no les preocupa la corrupción. Yo le he traído el CIS de abril del señor Tezanos. De los diez primeros problemas, cuatro son la corrupción y el Gobierno».
Ha desmontado el relato de Cuerpo recordando cómo en distintas ocasiones han interpelado al Ejecutivo socialista sobre todos los aspectos de la gestión pública y le atizó por su «vanidad» al creer que, por el hecho de que no le pregunten a él, no han interpelado a nadie.
Por último, Muñoz ha retratado a Cuerpo por su falsa indignación con la corrupción y por que, pese a su tono y sus formas educadas, es más sanchismo, más de lo mismo:
«¿Usted se cree que a los españoles no les indigna ver al señor Ábalos ante el Tribunal Supremo? ¿No les indigna saber que Cerdán, por orden de Sánchez, filtraba la corrupción de Ábalos para encapsular en Ábalos toda la corrupción? ¿De verdad usted se cree que a los españoles no les ha indignado escuchar durante horas a la Guardia Civil explicar cómo operaba esa organización criminal dentro de todo el Gobierno, llegando a las más altas instancias, como al presidente del Gobierno?
Señor Cuerpo, un hombre honesto jamás querría participar en toda deshonestidad. Un hombre que dice sentirse indignado por la corrupción estaría pidiendo la dimisión del presidente y la convocatoria electoral. Pero usted es más sanchismo y, como tal, le van a juzgar los españoles».