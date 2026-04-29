Ester Muñoz pone a rabiar a Pedro Sánchez y al PSOE con sus preguntas sobre la corrupción: «Muestre algo de vergüenza»

Contundente.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado con careto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a su vicepresidente, Carlos Cuerpo; y a toda la bancada socialista al retratarlos por la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del líder del PSOE.

«Usted tiene hoy a su mano derecha ante el Tribunal Supremo, enfrentándose a 20 años de prisión. Sí, muestre algo de vergüenza y de humildad, señor Sánchez».

Tras esto, pasó a interpelar al también ministro de Economía:

«Señor Cuerpo, ¿en un día como hoy usted cree que tampoco hay que hablar de corrupción? En primer lugar, quiero aclararle una cosa: usted no decide qué les preocupa a los españoles y usted tampoco decide qué le preguntamos. Usted está ahí sentado para responder y para decir la verdad, aunque esto último ya sé que le cuesta».

Atizó a Cuerpo por mentir al afirmar que a los españoles no les interesa la corrupción que carcome al Gobierno Frankenstein.

«Usted miente cuando dice que a los españoles no les preocupa la corrupción. Yo le he traído el CIS de abril del señor Tezanos. De los diez primeros problemas, cuatro son la corrupción y el Gobierno».

Ha desmontado el relato de Cuerpo recordando cómo en distintas ocasiones han interpelado al Ejecutivo socialista sobre todos los aspectos de la gestión pública y le atizó por su «vanidad» al creer que, por el hecho de que no le pregunten a él, no han interpelado a nadie.

Por último, Muñoz ha retratado a Cuerpo por su falsa indignación con la corrupción y por que, pese a su tono y sus formas educadas, es más sanchismo, más de lo mismo: