Una diputada de Compromís se pasa tres pueblos y amenaza a Mazón recordando a Barberá: «Ya sabe cómo acabó»

No tienen límites.

Y luego van de superioridad moral.

En Las Cortes Valencianas se ha vivido un bochornoso momento cuando la diputada de Compromís María José Calabuig atacó y amenazó al expresidente Carlos Mazón recordando cómo murió la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

En la sesión de este jueves, tras la sesión de control al actual presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, se procedió a la discusión de otros temas.

Sin embargo, cuando fue el turno de la parlamentaria de extrema izquierda para hablar de los derechos de los inquilinos, aprovechó que el expresidente Carlos Mazón se encontraba en su escaño para dirigirse directamente a él desde la tribuna de oradores.

«Por cierto, señor Mazón, ahora que le tengo aquí, yo de usted no me reiría tanto. No me burlaría de la misma manera que lo hizo en el pleno pasado de las valencianas y los valencianos. Porque ya sabe que Rita Barberá hizo exactamente lo mismo. Y ya sabe cómo acabó».

El ataque hizo que la presidenta de la Cámara le llamase la atención y la emplazó a que se ciñera a la cuestión que se estaba tratando.

La muerte de la exalcaldesa

Rita Barberá falleció el miércoles 23 de noviembre de 2016 tras sufrir un infarto en un hotel de Madrid.

Sin embargo, la exalcaldesa de Valencia fue objeto de múltiples acusaciones, persecuciones y escraches tras 24 años al frente del Ayuntamiento. Uno de estos ejemplos fue el acoso de Compromís —casualmente el partido de Calabuig— con el llamado caso Ritaleaks.

El partido de extrema izquierda creó una web en abril de 2015 para acabar políticamente con la dirigente popular, en la que publicaron 466 documentos en los que se recopilaban presuntas irregularidades de 34 personas vinculadas a organismos del consistorio valenciano. Sin embargo, entre ellas había varias que en realidad pertenecían a dirigentes del PSPV-PSOE, como la exministra Carmen Alborch.

Finalmente, el caso Ritaleaks fue archivado por el Supremo.

El propio Mazón defendió a la exalcaldesa antes de ser presidente de la Comunidad Valenciana: «Cuanto más ataquen y señalen con el dedo los que quizás tengan más que esconder y tapar, se van a encontrar con un PP que defiende todos los días, y cada día más, a Rita Barberá».