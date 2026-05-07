Soto Ivars destroza a la zafia diputada ‘del pelo azul’ a cuenta de las denuncias falsas: «¿De qué se ríe?»

El escritor y periodista Juan Soto Ivars ha participado, a petición de VOX, para hablar en la Asamblea de Madrid sobre las denuncias falsas en violencia de género.

Tras su exposición, vino el turno de Marta Carmona, la diputada de Más Madrid más conocida como ‘la del pelo azul’. La política de extrema izquierda, en lugar de debatir sobre las cifras y lo que expone el autor en su libro Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género, se dedicó a caricaturizar e intentar ridiculizar al escritor al acusarle de «mercenario», mentiroso .

Frases como «esto no es una investigación, es un panfleto. Es largo, pero es un panfleto», «tiene más consistencia la teoría de Marcos Llorente sobre la luz solar y el cáncer que la investigación que hace usted aquí», «antifeminista con audiencia fanática sin capacidad de crítica ninguna» o que prefería «tirarse a un estanque de pirañas antes de seguir documentando las falacias, datos erróneos y errores metodológicos» del texto ilustran la nula capacidad argumentativa de Carmona.

Vox ha traído a Juan Soto Ivars a hablar de su libro a la Asamblea de Madrid. Y yo… le he contestado pic.twitter.com/I5HUpbQzxg — Marta Carmona (@MartaCarmonaOs) May 6, 2026

La respuesta de Soto Ivars fue demoledora y llena de bofetones dialécticos.

Primero, reprochó que una cifra llamativa no le generara ruido:

«Me llama mucho la atención que desde su partido, desde su espectro… ¿Cómo se dice ahora? ¿Espacio? Ahora que los partidos saltan en pedazos, el espacio, la izquierda a la izquierda del PSOE, como se llame, ese post-it nunca se haya puesto sobre el 0,001 %, el dato falso que nos da la Fiscalía cada año y que me empuja a llevar a cabo esta investigación».

Tras esto, desmontó la estrategia insultante y ridiculizadora implementada por la diputada de pelo azul:

«También ha usado el muñeco de paja, ha intentado provocarme para que se me vea el plumero, lo de la pasta… Está muy bien. Yo entiendo que usted haya leído el libro y lo considere una basura. No me preocupa. No me preocupa porque lo que yo estoy animando a los grupos políticos es a que averigüen ustedes el tamaño de este problema, que usted no niega».

Al verse retratada, la de Más Madrid se dedicó a interrumpir a Soto Ivars para que perdiera el hilo de lo que decía, algo que fue afeado por el escritor: «Esto es una táctica», le señaló.

Sin embargo, el escritor continuó repartiendo zascas como si no hubiera un mañana:

«Podemos divertirnos muchísimo en el pim-pam-pum de echarnos cosas a la cabeza. Yo defiendo que usted haya podido responder así a lo que he dicho, pero estará de acuerdo en que no ha respondido a lo que yo estaba diciendo en mi intervención. No ha respondido porque no tiene una respuesta. Y aquí amplío mi crítica. Ustedes no tienen una respuesta a cómo salir del problema en el que nos hemos metido. Nos hemos metido en un problema. Teníamos un problema. Teníamos un cáncer. Ese cáncer es el maltrato contra las mujeres, como ha dicho el Partido Socialista, y creo que está bien resaltarlo».

Además, planteó una pregunta fundamental sobre el asunto: «¿Cómo se distingue una denuncia falsa de una que no lo es? Al leer la denuncia, absolutamente nada».

Finalmente, retrató a Carmona por lo poco que le importa la cuestión, ya que, mientras ofrecía tres líneas de acción para poder entender la dimensión del problema y actuar en consecuencia, esta se encontraba de risitas con su compañera de bancada: «¿De qué se ríe? Ah, ya, ya… No, si es que están de coñitas, es que es alucinante».