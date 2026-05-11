Así amenazó Óscar López a Alfonso Serrano cuando le echó en cara la fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel: «¡Ya veremos qué dirán de usted!»

¡Maldita hemeroteca!

Esa es la frase que debe estar resonando por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública en boca de su titular, de Óscar López, después de conocerse el fin de semana del 9-10 de mayo de 2026 la información de que la fiesta ‘destroyer’ de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel le reportó un inusitado ascenso profesional en el Gobierno Sánchez.

Y es que se ha vuelto viral un tenso rifirrafe en el Senado cuando el propio López tuvo que comparecer en la comisión que investiga el ‘caso Koldo‘.

El 16 de mayo de 2025, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y Función Pública y expresidente de Paradores de Turismo (2018-2021), compareció en la Cámara Alta para desmentir cualquier conocimiento sobre las presuntas juergas organizadas por el exministro José Luis Ábalos durante la pandemia, especialmente la del 15 de septiembre de 2020 en el Parador de Teruel.

López calificó repetidamente estas informaciones como «una inmensa falsedad, bulos y chascarrillos, asegurando que «jamás» tuvo constancia de ningún evento de ese tipo ni de destrozos en las instalaciones.

Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y hombre fuerte de Isabel Díaz Ayuso, fue uno de los senadores populares que más presionó al ministro.

Serrano le reprochó su presunto encubrimiento, defendió la versión de los trabajadores del Parador,que habrían denunciado los hechos y recibido presiones y cuestionó las promociones internas en Paradores:

Usted está aquí porque forma parte de un Gobierno, y en su etapa de presidente de Paradores, en la que los principales responsables de esta trama, utilizando dinero público contrataban personas, recibían comisiones y posiblemente lo celebraban en dependencias públicas como era Paradores.

El tono subió rápidamente, con piques personales incluidos: López ironizó con «Coca-Cola para todos y algo de comer», y Serrano respondió con sorna:

Por supuesto, nos tomamos una si quiere después, no tengo ningún problema. Mientras no me invite usted a ‘sobrinas’, Coca-Colas las que quiera.

En un momento de máxima tensión, cuando Serrano le echaba en cara la gestión de la supuesta fiesta de Ábalos, Óscar López respondió con una advertencia:

¡Ya veremos qué dirán de usted!

La frase fue interpretada como una velada amenaza de que, si seguían escarbando, podrían salir a la luz asuntos comprometedores sobre el propio Serrano o el PP.

López también negó rotundamente haber ocultado información o premiado a nadie por tapar irregularidades, afirmando que «ese pozo está seco» y que se trataba de «una falsedad como una catedral».

Por su parte, Serrano insistió en la credibilidad de los testimonios de empleados y en las contradicciones del Gobierno.