Alicia García (PP) sopapea a Marlaska, Montero y Sánchez por despreciar a los dos guardias civiles asesinados en Huelva

Estuvo de diez.

Y quien se llevó todos los palos dirigidos a Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y María Jesús Montero fue el ministro de Economía y vicepresidente primero del Ejecutivo socialcomunista, Carlos Cuerpo.

En una intervención contundente durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la senadora Alicia García, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, reprochó con dureza al Ejecutivo de Pedro Sánchez su gestión ante la tragedia ocurrida el 8 de mayo de 2026 en las costas de Huelva.

Dos guardias civiles, el capitán Jerónimo Jiménez y el agente Germán Pérez, fallecieron mientras participaban en una operación contra el narcotráfico al colisionar dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil durante la persecución de una narcolancha. Otros dos agentes resultaron heridos.

«No son accidentes laborales, son asesinatos», sentenció Alicia García, en clara alusión a las polémicas declaraciones de la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, quien inicialmente calificó los hechos como un «accidente laboral» antes de rectificar.

La senadora popular subrayó que estas muertes se enmarcan en la lucha diaria de la Guardia Civil contra las organizaciones de narcotráfico, que operan con impunidad en el sur de España.

La portavoz del PP también criticó con severidad la ausencia de representantes de alto nivel del Gobierno en el funeral celebrado en Huelva. Ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudieron al acto de despedida de los agentes. Montero fue la única figura destacada del Ejecutivo presente, pero fue recibida con abucheos por parte de algunos asistentes.

La opacidad de Sánchez y Marlaska tapa fracasos que cuestan vidas. Señora @mjmonteroc pida perdón a la Guardia Civil y a las familias. pic.twitter.com/gRe2jUa7Te — Alicia García (@AliciaGarcia_Av) May 12, 2026

«Con Sánchez y Marlaska, la opacidad tapa fracasos que cuestan vidas», denunció Alicia García.

La senadora recordó que el Parlamento Europeo ha reclamado reforzar la lucha contra el narco en el sur de España, pero el Gobierno ha desmantelado unidades especializadas como el OCON-Sur y sigue negándose a reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo, una reivindicación histórica del colectivo.

Esta tragedia revive el dolor por el asesinato de otros dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) en 2024, embestidos por una narcolancha. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, como JUCIL y AUGC, llevan tiempo denunciando la falta de medios materiales y humanos, así como el aumento de agresiones bajo la gestión de Marlaska, que superan ya los 240 ataques según algunos recuentos.

Alicia García aprovechó su intervención para exigir responsabilidades y mayor transparencia. Preguntó directamente al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por la «falta de compromiso» del Gobierno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.