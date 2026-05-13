El presidente de Canarias estalla contra Pedro Sánchez y el ministro Torres: «La deslealtad y las mentiras no las olvidaré»

Sin paños calientes.

En un tono duro y visiblemente afectado, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cargó con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, contra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a quien acusa de deslealtad institucional y de haber ocultado información sobre positivos de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius.

Sebastián Franquis, diputado del PSOE, se llevó todos los reveses del jefe del Ejecutivo canario.

Según Clavijo, el Ejecutivo canario se opuso desde el primer momento a la llegada del MV Hondius al archipiélago, pero una vez que Moncloa impuso la decisión —supuestamente a petición de la OMS—, colaboró con lealta”.

Sin embargo, aseguró que exigieron información médica completa y pruebas antes del desembarco, peticiones que fueron rechazadas.

#Canarias solo pidió unidad, lealtad y transparencia al Estado Tal y como dije hoy en el Parlamento hoy es un día triste. Se ha faltado al respeto a #Canarias, a sus instituciones y a la dignidad de un pueblo que solo quería información sobre lo que estaba ocurriendo dentro del… pic.twitter.com/vwSQHvSGGd — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) May 12, 2026

Para el dirigente canario, lo que se vivió en el Archipiélago fue un día triste:

Ha sido un día triste. Ha sido un día triste porque el gobierno de España ha engañado a los canarios. Ha ocultado información. Sabían que había al menos un contagiado en ese crucero de lujo. Lo sabían. Y es triste en lo personal porque no me cabe la menor duda de que el señor Ángel Víctor Torres lo sabía. Y es triste en lo personal porque habiendo representado y habiendo sido presidente de esta tierra, el señor Ángel Víctor Torres, en el caso de la crisis de la pandemia, ocultó esa información a los canarios, le ocultó esa información al gobierno de Canarias, que se lo pedimos reiteradamente, y ocultó esa información a mí.

Recordó Clavijo la lealtad que su grupo parlamentario, Coalición Canaria, tuvo con el entonces presidente canario Torres: